Investe bambina e scappa, Carabinieri rintracciano il pirata della strada 18enne

Una bambina di 9 anni è stata ricoverata in codice rosso dopo essere stata investita a Decimomannu, nella Città metropolitana di Cagliari. L’investitore si è dato alla fuga ma è appena stato rintracciato dai carabinieri: è un giovane del 2006. I militari della stazione di Decimomannu sono intervenuti verso le 20 in via Montegranatico per un incidente stradale che ha visto coinvolta una bambina del 2015. La piccola è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. L’investitore non si è fermato a soccorrerla e ha fatto perdere le sue tracce. I rapidi accertamenti dei carabinieri hanno permesso di risalire alla vettura e al conducente: un cagliaritano di 18 anni.