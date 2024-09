Il 25 settembre a Palazzo Trabia c’è la presentazione ufficiale della Sommatinese Calcio

C’è grande attesa a Sommatino per la nuova stagione sportiva 2024/2025. La dirigenza sommatinese infatti ha provveduto a rinforzare al massimo la squadra che, senza mezzi termini, punta ad un campionato di vertice grazie ai grandi acquisti che ha messo a segno in questa tornata del mercato estivo.

Nella giornata di mercoledì 25 Settembre ore 19:30 a Palazzo Trabia si svolgerà la presentazione ai tifosi dei calciatori e tutto lo staff dell’ Apd Sommatinese Calcio di mister Ottavio Nicotra (nella foto). Un momento di grande aggregazione non solo sportiva ma anche comunitaria, dal momento che la Sommatinese è una società nella quale si identifica la comunità sommatinese medesima.

Dunque, appuntamento al 25 settembre a Palazzo Trabia per conoscere da vicino obiettivi e prospettive di una società che vuol crescere e che, dalla Prima categoria in cui milita, ambisce a conquistare il pass per militare nel campionato di Promozione.