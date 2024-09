Gran Premio di Formula Uno di Monza, chiamati a partecipare quattro ufficiali di Caltanissetta

Grandissime emozioni per gli ufficiali di gara di Caltanissetta chiamati a partecipare al Gran Premio di Formula Uno di Monza in programma dal 30 Agosto all’ 01 Settembre in terra lombarda. Quattro ufficiali di Caltanissetta dell’associazione Angelo Anzaldi: Fernando Barbieri, Francesco Ilardo, Lillo La Verde e Anne La Rizza impiegati sul circuito storico di Monza che ormai da 100 anni è tempio della velocità.

Una esperienza molto formativa per la complessità del lavoro effettuato e per l’esperienza che si accumula attraverso la partecipazione a questi eventi.

Il Gran Premio d’Italia 2024 è stata la sedicesima prova della stagione 2024 del campionato mondiale di Formula 1.

La gara è stata vinta dal monegasco Charles Leclerc su Ferrari, al settimo successo in carriera; Leclerc ha preceduto all’arrivo i due piloti della McLaren-Mercedes, l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris.

Una emozione unica veder vincere la Ferrari e vedere con un colpo d’occhio fantastico la premiazione che ha colorato di rosso il circuito brianzolo.

Ancora una volta Caltanissetta attraverso i suoi ufficiali di gara si rende protagonista del palcoscenico mondiale motoristico.

L’associazione Angelo Anzaldi, promuove la passione per le corse ed è aperta a tutti coloro che vogliono intraprendere il percorso per diventare Ufficale di gara.