Festival “Belliniana”, concerto di apertura con l’Orchestra Sinfonica diretta dal maestro Marcianò: appuntamento per il 14 settembre

L’Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro Gianluca Marcianò, sarà accompagnata dalle voci di due star del panorama lirico mondiale: il soprano Desirée Rancatore e il tenore Vittorio Grigolo. Il programma, concerto di apertura di Belliniana, prevede un viaggio attraverso alcune delle arie e sinfonie più amate del repertorio operistico, con un tributo speciale a Vincenzo Bellini, il “Cigno di Catania”. Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento di posti, si terrà alla Villa Bellini di Catania il 14 settembre alle 21.

**PROGRAMMA**

– Bellini: *Il Pirata* – Sinfonia

– Bellini: *Norma* – “Casta diva”

– Puccini: *Tosca* – “E lucevan le stelle”

– Verdi: *I Vespri Siciliani* – Sinfonia

– Donizetti: *Anna Bolena* – “Al dolce guidami castel natio”

– Puccini: *La Bohème* – “O soave fanciulla”

– Bellini: *I Capuleti e i Montecchi* – Sinfonia e “Oh! quante volte, oh! quante”

– Massenet: *Werther* – “Pourquoi me réveiller?”

– Donizetti: *L’elisir d’amore* – “Prendi, per me sei libero”

– Rossini: *Guillaume Tell* – Ouverture

– Bizet: *Carmen* – “La fleur que tu m’avais jetée”

– Donizetti: *L’elisir d’amore* – “Chiedi all’aura lusinghiera”

Biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti disponibili su www.belliniana.it

Bio degli artisti

Gianluca Marcianò (Direttore d’orchestra)

Elogiato per la sua direzione “teatrale e idiomatica” dal “Sunday Times”, Gianluca Marcianò è uno dei più apprezzati direttori d’orchestra italiani. Attualmente Direttore Principale dell’Orchestra della Magna Grecia e ospite di orchestre prestigiose come la Royal Philharmonic e la BBC Concert Orchestra, ha collaborato con celebri cantanti e musicisti internazionali. È anche il fondatore del Lerici Music Festival, che ha contribuito a rinvigorire il panorama musicale del Golfo dei Poeti. La sua carriera internazionale lo ha visto dirigere in teatri di fama mondiale, confermandolo come una delle figure più influenti della scena operistica.

Desirée Rancatore (Soprano)

Nata a Palermo, Desirée Rancatore è considerata una delle interpreti più brillanti del repertorio lirico di coloratura. Ha debuttato giovanissima al Festival di Salisburgo e da allora si è esibita nei teatri più prestigiosi del mondo, come la Scala di Milano, il Covent Garden di Londra e l’Opera di Parigi. Specializzata nei ruoli di Gilda (“Rigoletto”), Violetta (“La Traviata”) e Lucia (“Lucia di Lammermoor”), Rancatore ha ricevuto numerosi premi internazionali. Recentemente ha ampliato il suo repertorio verso ruoli più drammatici come Mimì in “La Bohème”.

Vittorio Grigolo (Tenore)

Nato ad Arezzo e cresciuto a Roma, Vittorio Grigolo è uno dei tenori più amati della sua generazione. Ha debuttato giovanissimo come solista alla Cappella Sistina, per poi esibirsi accanto a Luciano Pavarotti. A soli 23 anni è stato il più giovane tenore a inaugurare la stagione della Scala di Milano. La sua carriera internazionale include successi al Metropolitan di New York, dove è diventato una star. Grigolo è noto per la sua voce appassionata e flessibile, elogiata dalla critica mondiale, e ha collaborato con direttori e registi di fama come Franco Zeffirelli.