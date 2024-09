Enna. Presentato il book-trailer di “Cenere”, il terzo romanzo di Giuseppe Vincenzo Baldi

Nella suggestiva cornice di Gagliano Castelferrato (En), è stato presentato il book trailer di “Cenere”, il terzo romanzo di Giuseppe Vincenzo Baldi, edito da Spazio Cultura Edizioni (Spe). L’evento ha richiamato lettori, appassionati e critici, curiosi di scoprire questa nuova opera che promette di emozionare e far riflettere.

Il book trailer è stato girato dai rinomati registi ennesi Antonella Barbera e Fabio Leone, che già nel 2019 hanno conquistato il Concorso Booktrailer con il trailer de “Il Tappeto”, il secondo romanzo di Baldi. Anche questa volta, la coppia di registi ha saputo interpretare con maestria l’intensità emotiva e il profondo significato di “Cenere”, creando un video che cattura l’essenza del romanzo e trasmette le sue atmosfere complesse con grande raffinatezza, esaltandone le sfumature e i significati più nascosti.

La regia di Barbera e Leone non si limita a rappresentare il romanzo attraverso una narrazione lineare, ma riesce a trasmettere la complessità emotiva dei personaggi e delle loro vicende interiori. L’uso sapiente della fotografia, con una calibrata scelta di colori, luce e ombre, amplifica la tensione narrativa e sottolinea i momenti di maggior introspezione. Ogni inquadratura è studiata per evidenziare il profondo contrasto tra l’apparenza e la realtà interiore dei protagonisti, un tema centrale nel romanzo. L’alternanza di primi piani intensi e ampi scenari simbolici richiama la dualità tra l’uomo e le sue emozioni, tra il pubblico e il privato, che costituisce l’asse portante di “Cenere”.

Il montaggio dinamico contribuisce a mantenere lo spettatore in una costante sospensione, rispecchiando lo stile narrativo di Baldi, fatto di momenti di riflessione che si alternano a improvvise accelerazioni emotive. Le scene del trailer non solo illustrano frammenti della trama, ma riescono a ricreare l’atmosfera di mistero e introspezione che caratterizza il libro, lasciando allo spettatore la curiosità di approfondire ciò che si cela dietro ogni personaggio e ogni gesto.

Fondamentale in questo senso è anche la colonna sonora, firmata dal Maestro Giacomo Cuticchio, che ha generosamente concesso l’uso delle musiche tratte dal suo album “Concerto Mediterraneo”. La sua musica, lontana da banalità, costruisce un vero e proprio paesaggio sonoro che si intreccia perfettamente con le immagini, rafforzando la dimensione emotiva del trailer. Le note, ora dolci e malinconiche, ora cupe e intense, accompagnano lo spettatore attraverso i percorsi interiori dei protagonisti, amplificandone la percezione e portando a galla emozioni profonde.

La voce narrante di Niccolò Gagliardi, giovane ma di grande spessore, si inserisce con naturalezza nel flusso delle immagini, conferendo una forza e una profondità inaspettata alle parole. Gagliardi non si limita a narrare i fatti, ma dà voce alle sensazioni più intime dei personaggi, facendosi interprete delle loro contraddizioni e delle loro vulnerabilità. La sua interpretazione trasmette una calma intensità, capace di accompagnare lo spettatore senza mai forzare l’emotività, permettendo a ciascuno di vivere un’esperienza personale e unica.

L’Audio Studio Project di Andrea Ensabella, responsabile del missaggio audio, ha saputo bilanciare perfettamente i vari elementi sonori – dialoghi, musica, effetti – creando un’armonia che potenzia l’impatto visivo e narrativo del trailer, rendendo l’esperienza di visione coinvolgente e totalizzante.

Gli attori: Grazia Bottitta, Antonio Cipria, Salvatore Chiello, Gaetano Lo Bue, Aldo La Ferrera, Carmela Lupica, Dalila Scaturro e Giuseppe Vicino, con la partecipazione straordinaria di Turi Amore. Ciascuno di loro ha saputo portare in scena non solo le azioni, ma anche la complessità interiore dei personaggi, dando vita a figure che sembrano emergere dalle pagine del libro per rivelarsi nella loro piena umanità. Le interpretazioni trasmettono con autenticità la fragilità, i conflitti e le emozioni che caratterizzano i protagonisti, creando una connessione immediata con il pubblico.

Giuseppe Vincenzo Baldi, autore di Cenere, è un narratore dallo stile potente e riflessivo, nonché una figura poliedrica fortemente legata alla sua comunità. Laureato in Scienze Politiche e specializzato in Comunicazione e Marketing, ricopre il ruolo di direttore di un ente provinciale e collabora come formatore. Attualmente è sindaco di Gagliano Castelferrato. Appassionato di cultura e spettacolo, ha scritto opere teatrali, racconti e poesie, oltre ai romanzi Bagliori (2014) e Il Tappeto (2017), quest’ultimo ripubblicato in una seconda edizione nel 2019. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale.

Cenere è un romanzo da vivere con calma, da assaporare lentamente, parola dopo parola. Le sue 140 pagine sono un intreccio di storie e di emozioni che invitano il lettore a riflettere sulle fasi della propria vita e sul proprio percorso interiore. Con una scrittura intensa e schietta, Baldi riesce a raccontare la complessità dell’animo umano e la dicotomia tra la vita sociale e le emozioni che ognuno di noi nasconde dietro una maschera.

Il book trailer, magistralmente diretto da Antonella Barbera e Fabio Leone, non solo offre un potente assaggio visivo di questa straordinaria opera, ma riesce a trasmetterne l’anima. Un piccolo capolavoro di sintesi visiva, in grado di restituire al pubblico tutta la ricchezza emotiva e narrativa che caratterizza il romanzo di Giuseppe Vincenzo Baldi.

Il booktrailer: https://youtu.be/C7BBnO72ZZg?si=0ObmEXmFOMdcPpub