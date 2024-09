Eccellenza. La corazzata Gela di Andrea Pensabene non va al di la dello 0-0 sul campo del Casteldaccia

Nel campionato di Eccellenza, il Gela non è riuscito a conquistare la sua prima vittoria stagionale contro il Casteldaccia. Al Fiorilli di Casteldaccia la squadra gelese allenata da Andrea Pensabene, nonostante schierasse una formazione alquanto competitiva con gente del calibro di Ficarrotta, Zappalà, Tosto, Sessa e Cocimano, non è riuscita a superare un Casteldaccia che, ancora una volta, tra le mura amiche ha saputo esaltarsi riuscendo a conquistare un punto importante per la sua classifica.

Di contro, il Gela non solo non ha ottenuto la vittoria, ma continua il suo digiuno del gol dal momento che in tre gare, due di Coppa Italia e una di campionato, la squadra non ha ancora segnato un solo gol. Nel primo tempo, a dire il vero, c’era riuscito Zappalà, ma il suo gol è stato annullato per fuorigioco. Nella ripresa il palo ha detto no a Cocimano.

Nel finale, tuttavia, il Casteldaccia ha colpito il palo con Pucci e il gelese Tosto ha respinto sulla linea una conclusione a botta sicura di Mocciaro nel contesto di un match che s’è chiuso con un punto ciascuno. (Foto Gela Calcio)