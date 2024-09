Disposto dalla Figc un minuto di raccoglimento prima delle partite per onorare la memoria di Totò Schillaci

Su indicazione del Presidente Federale della Figc, è stata disposta l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Totò Schillaci indimenticato calciatore della Nazionale e simbolo di Italia ‘90.

Dunque, non solo nei campi del calcio professionistico, ma anche in quelli dilettantistici la memoria di Totò Schillaci sarà onorata con un minuto di raccoglimento per ricordare un giocatore che ha lasciato un segno importante nel calcio come nella vita.