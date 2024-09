Ddl anti-crack, Scuvera(FdI): “La Sicilia segna un cambio di passo nel contrasto alle dipendenze”

“La droga è morte e criminalità, noi siamo per la cultura della vita. Bisogna contrastare questo fenomeno con ogni mezzo necessario, per salvare migliaia di ragazzi e la nostra società” afferma Salvatore Scuvera(FdI) in riferimento al ddl anti-crack.

“Ieri, intanto, si è segnato un primo passo: una legge che istituzionalizza la lotta contro la droga Con il DDL anti-crack approvato ieri dall’ARS, la Sicilia segna un cambio di passo nel contrasto alle dipendenze. Con uno stanziamento di oltre 23mln di euro nel triennio, promuoviamo la ricerca, la prevenzione e le cure, dimostrando la concreta volontà di fronteggiare il preoccupante aumento dell’uso di stupefacenti tra la popolazione giovanile. L’istituzione di comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali e di centri ad alta soglia per il trattamento delle persone con doppia diagnosi e per il loro reinserimento sociale è il fiore all’occhiello di una norma che colloca la Sicilia tra le prime in Italia ad avere una norma all’avanguardia per arginare il fenomeno dell’uso di droghe tra gli adolescenti La Regione, ancora una volta, si dimostra vicina ai concreti bisogni dei siciliani.”