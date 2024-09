Crisi idrica in Sicilia. Via libera ai dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani: la soddisfazione dell’on. Totò Scuvera

Via Libera all’installazione dei dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani. La collaborazione tra il governo Nazionale e Regionale, con la scelta di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, snellisce i processi burocratici, consentendo di avviare più rapidamente la costruzione dei tre dissalatori previsti, i quali dovrebbero entrare in funzione entro la prossima stagione. Ad affermarlo è stato il deputato regionale di FDI Totò Scuvera.

Il deputato regionale gelese ha poi rimarcato: “Questi impianti avranno il compito di trasformare l’acqua marina in acqua potabile, un aiuto fondamentale per fronteggiare la scarsità idrica che affligge molte aree dell’isola. La misura si inserisce in una serie di azioni che il governo Meloni ed il Governo Regionale sta implementando per sostenere la Sicilia di fronte alle sfide ambientali e infrastrutturali”.