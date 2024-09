Crisi idrica a Caltanissetta, il gruppo di Opposizione: “Nella seduta odierna del consiglio comunale chiederemo una conferenza dei capigruppo”

A fronte del perdurare della crisi idrica, che questa mattina ha portato alla quinta giornata consecutiva di proteste della cittadinanza, i gruppi di opposizione in Consiglio comunale hanno chiesto e ottenuto una sospensione dei lavori delle Commissioni consiliari al fine di incontrare i cittadini scesi in piazza per manifestare il loro disagio e le loro difficoltà.

A tale confronto hanno preso parte anche il Sindaco e diversi componenti dell’amministrazione, che – a seguito di un colloquio con i vertici di Caltaqua – hanno dato notizia della parziale ripresa della distribuzione idrica a partire da questa sera, soprattutto in Centro storico.

I Consiglieri di opposizione esprimono la loro assoluta solidarietà e vicinanza con tutti i cittadini interessati da questa gravissima situazione di disagio e ribadiscono il loro impegno per individuare ogni utile soluzione. Ai cittadini di Caltanissetta viene negato un diritto fondamentale, che le istituzioni hanno il dovere inderogabile di assicurare.

Anche per tale ragione, dopo aver presentato diverse proposte in seno al Consiglio comunale e dopo aver chiesto ripetutamente un confronto con il Governo regionale, la Cabina di regia, Siciliacque e Caltaqua, in occasione della odierna seduta di Consiglio comunale i Consiglieri di opposizione chiederanno una riunione urgente (Conferenza dei capigruppo) al fine di valutare ogni ulteriore iniziativa da assumere.