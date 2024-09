Ci lascia Salvatore Falci: icona della storia culinaria di Caltanissetta, insuperabile la sua focaccia nissena

Oggi il 14 settembre , viene a mancare il signor Salvator Fakci , un pezzo di storia di Caltanissetta conosciuto per le sue tipiche focacce ‘ pani cu a miusa’ nel suo ex negozio in piazza Garibaldi, la famosa rosticceria Falci . In questa mesta circostanza sarebbero molte le cose da ricordare , la tua professionalità,la tua solarità e la tua immensa bontà.

La notizia del decesso ha originato in tutti autentici sentimenti di incredulità e sconforto,nonché, tristezza e contrarietà nel vedere venir meno un uomo di grande professionalità e coraggio.



Oggi rimane il conforto d’aver lasciato un ricordo vivo nelle persone che ti hanno incontrato e conosciuto.

Con il tuo quotidiano agire hai fatto sentire la tua umanità. Sei, in breve una grande perdita , difficile da accettare, un grande vuoto difficile da colmare.

Che la terra ti sia lieve….

Ciao Salvatore

I funerali saranno celebrati lunedì 16 settembre presso la Cattedrale alle ore 11:00.