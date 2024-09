CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale ha informato i cittadini che è attualmente in corso la consegna delle bollette della TARI 2024. Si invitano tutti i residenti a verificare l’effettiva ricezione dell’avviso, che dovrebbe essere completata entro una settimana.

Qualora non si ricevesse la bolletta entro tale termine, si prega di recarsi presso l’ufficio tributi del Comune per richiederne una copia. Il Comune, nel ringraziare per la collaborazione, è a disposizione per eventuali chiarimenti.