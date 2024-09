Caltanissetta, viabilità: via Borremans riapre al transito

Da domani, 20 settembre, riaprirà al traffico via Borremans, in senso alternato e con la presenza di semafori a salire e a scendere nei tratti dove si stanno effettuando i lavori. È questa la soluzione immediata giunta dal tavolo tecnico che si è svolto questa mattina in Prefettura, alla presenza del Prefetto, dei sindaci di Caltanissetta, di San Cataldo, di Santa Caterina Villarmosa e di Resuttano, della Polizia Stradale, della Questura, dei comandanti dei Carabinieri, dei Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco, e della società ANAS.

“Nel frangente si stanno studiando alternative rispetto alla viabilità sullo scorrimento dove è stata aperta la canna sinistra della Galleria – ha dichiarato il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro –, dove l’Anas ha preannunziato che con ogni probabilità a dicembre verrà aperta l’altra canna”.

L’incontro che ha visto la sinergia tra cittadini, imprese e istituzioni, è stato convocato per i diversi disagi che le attività e le aziende e i cittadini di Caltanissetta, di Santa Caterina stanno vivendo con la conseguente apertura della galleria Caltanissetta e nel contempo con i lavori della strada Borremans, i quali si prospetta verranno conclusi verosimilmente nel mese di aprile 2025.

Ha concluso il sindaco Tesauro: “Grazie a quanti hanno collaborato affinché questa soluzione potesse essere intrapresa. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini si ottengono importanti risultati”.