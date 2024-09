Caltanissetta. Settembre è Nisseno, questa sera un tuffo nel passato tra dance e pop con “Djset Radiotime ’90”

Lunedì 2 Settembre, Corso Umberto I si trasformerà in una lunga pista da ballo pronta a far scatenare diverse generazioni.

In calendario, nel programma del “Settembre è Nisseno”, c’è il Djset Radiotime ’90, un vero spettacolo che porterà sul palco musica, performer e Dancer Show.

Un’opportunità per lasciare fluire tutta l’adrenalina e tornare indietro nel tempo senza nostalgia ma con la stessa grinta e voglia di libertà.

Un ritmo pop e dance che coinvolgerà anche la Generazione X insieme alla Generazione Z.

Un team pronto a scatenarsi e far scatenare con la consolle Dj Fabio Flesca e Alex Pavone, Vox

Luca Ferrito, Drum Salvo Bolo.

“Abbiamo cercato di ascoltare e soddisfare gli interessi di tutti i nisseni, cercando di programmare una calendario variegato. La musica in discoteca è sempre stato un <<Must>> per i giovani, soprattutto nelle calde sere estive – ha commentato l’assessore agli eventi Salvatore Petrantoni. Un evento che, siamo certi, verrà apprezzato da un grande pubblico, non soltanto quello di Caltanissetta. Per far risplendere la nostra città abbiamo bisogno di diventare nuovamente un centro di attrazione. E Radiotime ’90 ha tutti i numeri per contribuire a farlo”.

“Portare la discoteca in piazza è stata una sfida che abbiamo voluto accogliere per far capire come ogni spazio possa essere sfruttato al meglio senza essere deturpato ma, al contrario, rivalutato e valorizzato – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro -. I nisseni ci hanno dimostrato in diverse occasioni – tra le quali il Redentore in Fest – di essere pronti a partecipare. Il Corso Umberto è un luogo sicuro, facilmente accessibile, con numerose vie d’accesso e abbastanza ampio per essere trasformato in una sicura pista da ballo per centinaia di persone”.

“Noi suoniamo gli anni ’90, voi ballate con noi” è lo slogan lanciato dal team di Radiotime ‘90. Una promessa che porta con sé tutte le prerogative per essere mantenuta.

Per restare aggiornato su tutti gli eventi del Settembre è Nisseno consulta la sezione dedicata sul sito https://comune.caltanissetta.it/it/events