Caltanissetta. Plastic Free, rimosse 2 tonnellate di rifiuti grazie all’iniziativa “Sea & Rivers”

Sabato 28 settembre, anche Caltanissetta ha risposto presente all’evento nazionale “Sea & Rivers” di Plastic Free, grazie all’impegno del referente provinciale Salvatore Butera, della vice referente provinciale Claudia Tocco e della referente comunale Rita Cosentino. La pulizia ambientale si è svolta nel parcheggio dei pullman di Via Guastaferro, una delle vie centrali della città, dove i volontari hanno rimosso ben due tonnellate di rifiuti, tra cui plastica, materiali ingombranti e sfabbricidi edili.

Circa un centinaio di “eroi in maglia blu” hanno partecipato all’iniziativa, unendo forze diverse e promuovendo l’integrazione sociale. Tra le associazioni coinvolte, il CARA (Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo) di Pian del Lago ha portato i suoi ragazzi extracomunitari, contribuendo a un evento che ha abbracciato la diversità e l’inclusione.

Hanno preso parte all’iniziativa anche il Rotaract Club Caltanissetta, la Croce Rossa, i gruppi scout CL1 e CL4, l’associazione Tam Tam, i ragazzi del RUM (Rete Universitaria Mediterranea) di Caltanissetta, l’associazione VIP Viviamo in positivo che si occupa di clown terapy in ospedale, l’associazione Straula, la content creator Ilenia Curiale di “Ti ci devo portare in Sicilia” che è venuta a documentare la raccolta agendo in prima persona. Durante l’evento, Radio Opportunity ha trasmesso in diretta, offrendo interviste e aggiornamenti in tempo reale.

Un sentito ringraziamento va agli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa: Leto s.r.l, Rinieri s.r.l, Erboristeria Radici, Shop Caffè e Proloco Caltanissetta. Grazie al loro supporto, è stato possibile acquistare maglie, gazebo e gadget per i volontari, oltre a organizzare il contest “Trova il reperto munnizzologico più strano e vinci un gadget”.

Questa giornata non è stata solo un’importante azione di pulizia, ma anche una significativa opportunità di sensibilizzazione e di comunità. Salvatore Butera ha sottolineato: “Queste sono le azioni concrete che ci fanno ben sperare. Il cambiamento è lento, ma non impossibile. Siamo tante piccole gocce in un oceano, e se ognuno fa la propria parte, possiamo costruire un mondo più pulito e migliore.”