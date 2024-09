Caltanissetta. Ordine e sicurezza, dallo Street Control ai sistemi di videosorveglianza: tutte le novità per una città più vivibile

Ordine e sicurezza della città di Caltanissetta. È stato questo l’oggetto della conferenza stampa avvenuta questa mattina al Palazzo del Carmine, alla presenza del sindaco Walter Tesauro, dell’assessore all’URP Pier Paolo Olivo, dell’assessore alla Polizia Municipale Oscar Aiello, e del comandate della Polizia Municipale Diego Peruga.

Dal prossimo 16 settembre verrà istituito il terzo turno di controllo da parte della Polizia Municipale dalle ore 19:00 alle ore 1:00 nel Centro Storico.

“È importante la presenza della Polizia Municipale – ha dichiarato il sindaco Tesauro –. E al di là della possibilità di sentirsi più tutelati, sia per i cittadini e sia per i commercianti, si auspica che possa essere un incentivo affinché il nostro Centro Storico sia più frequentato. Verrà regolamentato anche il carico e lo scarico delle merci a garanzia delle attività commerciali.”

L’attività di controllo sarà attivata in sinergia con la presenza della Polizia e dei Carabinieri. Inoltre, si è annunciata un’altra importante novità riguardante lo Street Control, il quale verrò utilizzato per rilevare le mancate revisioni dei mezzi e le assicurazioni scadute.

Ha continuato il sindaco Tesauro: “Togliendo lo street control non significa che bisogna parcheggiare in maniera indisciplinata, ma è un invito alla cittadinanza a essere ordinati non solo per la sicurezza stradale, ma anche per migliorare la circolazione. Ringrazio anticipatamente i cittadini sul comportamento che adotteranno, sicuro che sarà civile e in aderenza con il comportamento del buon padre di famiglia”.

E durante la conferenza stampa si è discusso anche del Villaggio Santa Barbara, all’interno del quale verrà istituito un sistema di videosorveglianza per rilevare anomalie e aumentare la sicurezza.

A seguire l’assessore Olivo: “L’amministrazione Tesauro ha a cuore il centro storico e intende farlo ritornare il fiore all’occhiello, il biglietto da visita della città, perché rappresenta il punto di riferimento per chi arriva da fuori e non solo.”

Soluzioni, dunque, alle quali ne verranno affiancate altre, e si fa riferimento al già avviato presidio della Polizia Municipale all’ingresso del Palazzo del Carmine e anche l’area antistante, e che si estenderà poi non solo al centro storico ma all’intera città. E verranno coinvolte anche associazioni di volontariato da affiancare alle forze già presenti.

“Quando parliamo di polizia, di sicurezza urbana non dobbiamo circoscrivere solo al centro storico, ma all’intera città – ha aggiunto l’assessore Aiello –. Il terzo turno servirà per svincolare Polizia e Carabinieri dall’infortunistica stradale alla quale penserà la polizia municipale non soltanto in centro storico ma per l’intera città.”

Migliorare la sicurezza e il decoro della città, dunque, avvalendosi anche di soluzioni innovative e a passo con i tempi che possano contribuire in maniera significativa alla crescita della città, passando, trasversalmente, a una continua formazione che possa essere da stimolo e da aggiornamento in tutti i settori poiché “una macchina amministrativa formata e aggiornata è più snella e riesce ad affrontare con più facilità gli aggiornamenti che si susseguono” come sottolineato dal sindaco Tesauro.

A concludere il dott. Diego Peruga: “Noi stiamo avviando questa sfida con le risorse che abbiamo, le stiamo rimodulando per ricoprire un arco di servizio temporale che va dalle sette di mattina fino all’una di notte. L’esigenza a cui rispondiamo è di garantire la sicurezza dei nostri utenti che in presenza di incidenti stradali sanno che possono attivare direttamente una segnalazione alla nostra centrale operativa che provvederà immediatamente ad inviare sul posto una pattuglia per prestare soccorso ai soggetti coinvolti.”

Le novità portate riguardano un nuovo assetto organizzativo della Polizia Municipale, che non è un intervento straordinario, ma che vuole essere modello e risposta alla sicurezza della città: soccorso delle persone, messa in sicurezza dell’area e rilevamento dell’incidente e tutte le attività che ne consegue.

“Diamo una risposta di sicurezza non indifferente – ha continuato il dott. Peruga –. Nel fare questo liberiamo le altre forze di polizia da questi adempimenti, in modo tale che essi possano continuare a svolgere attività di sicurezza attiva del territorio. Il nostro sistema di videosorveglianza attraverso l’utilizzo di un bando che abbiamo già ottenuto e che è in fase di appalto sarà migliorato ulteriormente, perché stiamo mettendo su un software di intelligenza artificiale che consentirà direttamente di lanciare un Alert attraverso il sistema di videosorveglianza alla centrale operativa, dove l’operatore manderà direttamente la pattuglia. Questa organizzazione si integra con la tecnologia che abbiamo a disposizione.”

Inoltre, nell’ambito di due chiamate a opera del Ministero – Fondo Unico di Giustizia e POG, rispettivamente di 50 mila euro e di 219 mila euro –, verranno presentati dei progetti che intendono offrire soluzioni innovative in maniera di videosorveglianza per migliorare non solo la sicurezza nel quartiere Santa Barbara, ma anche in altre zone della città.

E dal punto di vista tecnologico la Polizia Municipale in materia di strumentazione, attraverso i fondi del PNRR, si è dotata di dieci palmari: le sanzioni non vengono più rilevate con i bollettari cartacei, ma con strumenti elettronici. “Per ogni sanzione che viene fatta, viene effettuato un rilievo fotografico che cristallizza la posizione del mezzo e il verbale viene trasmesso attraverso un cloud all’ufficio verbali, pronto per essere lavorato – ha proseguito il dott. Peruga –. In futuro chi ha l’app IO del Ministero, non appena facciamo la visura e individuiamo il proprietario del mezzo gli arriva un sms sul telefonino e se rietiene può recarsi negli uffici a chiarire la posizione o a fare ricorso se ritiene che è sbagliata o a pagare la sanzione.”

E, ancora, le violazioni amministrative non verranno più notificate attraverso l’ufficio postale, ma attivata la piattaforma SEND – servizio notifiche digitali del Ministero, trasmettendo così il flusso delle multe da notificare a PagoPa che avvia un’attività di notifica attraverso la PEC per chi la possiede, e se il cittadino non dovesse possedere la PEC, gli verrà notificata mediante l’App IO.

Il numero di servizio è il 74600.