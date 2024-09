Caltanissetta. Open day il 3 ottobre del Laboratorio teatrale del Teatro Stabile Nisseno

CALTANISSETTA. Il Laboratorio teatrale del Teatro Stabile Nisseno riapre i battenti dopo la pausa estiva. In particolare, nella giornata di giovedì 3 ottobre, alle ore 19.00, si svolgerà un Open day, cioè un momento aperto a tutti in cui sul palco del Teatro Oasi della Cultura.

In quella occasione si darà dimostrazione dei vari corsi che vengono realizzati all’interno dei Laboratori. Altra data da ricordare è lunedì 7 ottobre, giorno in cui, a partire dalle ore 17, riprendono i corsi. Per ogni informazione si può telefonare ai seguenti numeri: 3517888512 oppure 3203186265.