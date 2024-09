Caltanissetta, la nissena Valeria Vecchio ha partecipato al programma “Reazione a catena” con Pino Insegno

La nissena Valeria Vecchio ha partecipato, ieri 9 settembre, al programma di Rai1 “Reazione a Catena” con i colleghi di lavoro, Rossana Gentile, originaria di Umbriatico in Calabria, e con Mattia Livrieri, originario di Giaveno in Piemonte. Tutti e tre dipendenti della stessa agenzia di assicurazione. La loro squadra si chiamava “i Riservati” e hanno precisato che non era per la timidezza ma come scherzoso rimando a un’attività del loro lavoro.

La giovane Valeria, 30 anni, residente per motivi di lavoro a Torino, ha avuto da casa il tifo di tutti gli amici e parenti.

Sono stati battuti in gara dal trio femminile dell’altra squadra “Le volta pagina”. Non hanno portato a casa un “bottino economico” ma una divertente avventura che li accompagnerà per lungo tempo.

“Mi piacerebbe rifare un’esperienza del genere se dovesse capitarmi l’occasione” ha commentato la giovane al termine della trasmissione.