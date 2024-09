Caltanissetta. Il ricordo di mons. Liborio Campione a tre anni dalla sua morte

CALTANISSETTA. Il prossimo 9 Settembre si compie il terzo anniversario dalla morte di Mons. Campione e per questo l’8 Settembre (domenica) il Vescovo Mons. Russotto celebrerà in suo suffragio una Messa presso la Parrocchia Regina Pacis alla ore 9,30.

Un ricordo è oggi quello di Carlo Campione dell’Aps Luigi Sturzo: “Ricordare la sua figura – si legge in una nota – mi coinvolge emotivamente avendolo conosciuto da vicino sia come uomo che come sacerdote. Mons. Campione è stato una figura umile, colta, proiettata nel futuro sempre al passo con i tempi ma ancora di più con l’attualità. Era nato a Caltanissetta il 26 luglio 1925 ed è stato ordinato sacerdote da Mons. Jacono il 29 giugno 1948. Fu Rettore del Seminario ed Assistente Spirituale.

Con Mons. Garsia divenne Vicario Generale e Vicario per la pastorale. Spiccato il suo profilo Spirituale che ne ha fatto un ottimo docente di Teologia Morale e Spirituale ed un predicatore e direttore spirituale molto ricercato. Notevole il suo impegno nella promozione del laicato. E’ stato per lunghissimi anni assistente dell’azione cattolica e di tante associazioni cattoliche ed aggregazioni laicali. Mostrava interesse verso ogni cosa, dalla scienza alla scoperta della novità, alla scoperta dell’ Essenziale di ogni uomo. Era un uomo di fede, di una fede incrollabile. La sua forza, il suo carisma si basava sulla fede, sulla cultura, sulla bontà, sulla profonda delicatezza.

Si spendeva senza riserve per una Chiesa più evangelica e un laicato più maturo. Mons. Campione fu un grande protagonista dei cambiamenti sociali nel corso della sua vita sacerdotale. Ricordo la sua disponibilità nel relazionarsi con tutti. Una volta mi disse: le idee non muoiono mai, per le proprie idee bisogna vivere mettendosi comunque in discussione perché le idee restano nel tempo ma diventano incrollabili se si radicano in qualcuno che va al di là dell’uomo. Ricordo di Mons. Campione il suo sorriso speciale, i suoi occhi sorridenti che trasmettevano fiducia e serenità.

Ha alimentato costantemente la sua cultura in svariati campi del sapere riuscendo comunque a restare sempre straordinariamente umile dando una testimonianza della virtù evangelica della mitezza. Era sempre proiettato al futuro anche quando era già molto anziano. L’Associazione Luigi Sturzo con convinzione e determinazione ha voluto celebrare il terzo anno dalla sua morte ponendo una lapide sul suo sarcofago al cimitero di Caltanissetta con su scritto: “A Mons. Campione esemplare sacerdote sempre fedele a Dio e generoso costruttore d’umanità. Con gratitudine”. La lapide è stata collocata nel sarcofago posto all’entrata del cimitero a pochi metri dalla Tomba di Rosso di San Secondo”.