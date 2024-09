Caltanissetta. Il grazie del presidente dell’Istituto Testasecca al Comune per la pulizia delle siepi

CALTANISSETTA. Le siepi antistanti l’ottocentesco palazzo che è sede storica dell’istituto Testasecca sono state finalmente dopo lunghissimo tempo potate, ripulite e curate ridando all’ingresso e allo stesso viale della Regione una gradevole immagine di se. Il Presidente dell’Istituto, prof. Alberto Maira, ha espresso insieme al Consiglio di Amministrazione la propria soddisfazione e gratitudine alla nuova Amministrazione comunale di Caltanissetta ed in particolare al sindaco avv. Walter Tesauro.

Il prof. Alberto Maira ha ribadito che il rilancio dell’istituzione di assistenza e beneficienza (IPAB) passa da quelli che pur sembrando piccoli gesti degli amministratori e dei singoli cittadini sono invece gesti importati e buona caparra di rinascita.

Per quanti poi non avessero mai visitato l’austero e antico palazzo, l’evento che si svolgerà nei prossimi sabato e domenica del mese di settembre denoninato ” Le Vie dei Tesori”, che include 12 siti d’arte cittadini e per la prima volta anche il Testasecca, con tra l’altro la sua Chiesa di S. Anna , il suo presepe attribuito al Matera sarà occasione propizia.