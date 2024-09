Caltanissetta. Il Centro Autismo “Eubios”, chiuso per l’acqua, riaprirà lunedì 30 settembre

CALTANISSETTA. Lunedì mattina 30 settembre il Centro diurno dedicato all’autismo “Eubios” riaprirà i battenti, dopo la chiusura di venerdì pomeriggio per mancanza d’acqua.

La prefetta, il sindaco di Caltanissetta e l’assessore comunale alle politiche sociali e del lavoro, allertati ieri pomeriggio dal comunicato dell’Ispedd, associazione di famiglie che vivono l’autismo, hanno chiesto chiarimenti ai referenti nisseni della cooperativa riguardo alle motivazioni che hanno portato un Centro a carattere socio-sanitario, essendo convenzionato con l’Asp, a sospendere le attività riabilitative da un momento all’altro, dopo di che stamane hanno immediatamente provveduto ad inviare le autobotti comunali per rifornire d’acqua la struttura di via Pietro Leone.

“Vogliamo ringraziare – dice Maria Grazia Pignataro, presidente dell’Ispedd – le autorità cittadine per l’interesse mostrato e per la pronta risoluzione del problema venutosi a creare”.

“Non ho avuto modo – continua la Pignataro – di parlare con i vertici della cooperativa, ma sono certa che una cosa del genere non accadrà più, per lo meno non con queste modalità”.