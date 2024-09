Caltanissetta, il 10 settembre l’evento spettacolo “Le stelle sono donne”: valorizzare e conoscere alcune protagoniste della vita pubblica nissena

L’APS “Sulle Ali della Musica” martedì 10 settembre alle ore 20.30 presenterà alla città il galà di premiazione “Le stelle sono donne”.

Lo spettacolo, incluso nel calendario del “Settembre è Nisseno”, rientra tra i progetti vincitori del bilancio partecipativo 2024 del Comune di Caltanissetta, strumento previsto nell’art. 6 c. 1 della Legge della Regione Siciliana n. 5 del 24/01/2014 finalizzato a promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali.

“L’evento, a ingresso libero, punta a valorizzare e far conoscere alcune protagoniste della vita pubblica nissena e riscoprire il ruolo che esse hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere e della società” hanno spiegato la presidente dell’APS Laura Failla e la direttrice artistica Laura Mosca.

“La votazione dei fondi da assegnare per il bilancio partecipativo sono curati dai cittadini sia nella selezione delle proposte sia nella votazione delle stesse. Siamo lieti che i cittadini abbiano premiato con il maggior numero di preferenze un progetto che valorizzi il talento femminile e l’impegno manifestato in diversi ambiti – ha commentato il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro -. Buone prassi e valori morali che dovrebbero essere presi ad esempio per rendere sempre più bella e interessante la nostra città”.

La serata, patrocinata oltre che dalla stessa APS e dal Comune di Caltanissetta anche dal comitato di quartiere San Luca, sarà presentata da Diletta Costanzo con interventi di Belinda Castellano.

Saliranno sul palco allestito nel Giardino della Legalità in viale Stefano Candura donne dagli interessi eclettici e dalle qualità poliedriche.

Professioniste che si sono distinte nei rispettivi campi in ambito artistico, sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo e istituzionale.

Ad arricchire la serata gli organizzatori hanno previsto performance artistiche di alcune concertiste, poetesse, cantanti e danzatrici nissene. Tra loro Giorgia Anzalone, Nicol Caruana, Chiara Ferlisi, Clara Intorre, Ilaria Lombardo, Duo Floriana e Maria Sicari, Màlia Quartet, Rose Quartet e le ballerine della scuola di danza Tersicore di Olga Giliberto.

Guarda la video intervista a Laura Failla (presidente “Sulle Ali della Musica”) e Laura Mosca (direttrice artistica “Sulle Ali della Musica”). https://youtu.be/YAAuiEbycYE