Caltanissetta. “Futura – Costruiamo insieme la Città”: “Vigileremo affinché la crisi idrica possa essere superata”

CALTANISSETTA. In questi ultimi giorni, la città di Caltanissetta sta affrontando una grave emergenza idrica, con una quasi totale mancanza di acqua che ha colpito gran parte del territorio cittadino. Ad affermarlo in una nota è “Futura – costruiamo insieme la città”.

“Di fronte ai crescenti disagi dei cittadini, il consigliere comunale Armando Turturici, rappresentante del movimento politico “Futura – costruiamo insieme la città”, ha sollecitato il sindaco, l’avvocato Walter Tesauro, a chiedere interventi emergenziali per affrontare questa insostenibile situazione che è al limite dell’emergenza sanitaria.

Il sindaco ha confermato al consigliere Turturici che si sta operando con la massima urgenza per fronteggiare l’emergenza, mettendo in atto diversi interventi che già stanno portando un primo sollievo alla popolazione. Le misure emergenziali in corso:

Autobotti per il rifornimento d’acqua: È stata attivata la distribuzione d’acqua tramite autobotti, che stanno già operando sul territorio comunale (centro storico in particolare) per garantire l’approvvigionamento idrico in maniera temporanea e tamponare l’emergenza immediata, anche grazie ai pick-up della protezione civile che possono passare per i vicoli più stretti.

Convocazione del COC: È stato convocato il Centro Operativo Comunale (COC), uno strumento essenziale in caso di emergenze, che sta coordinando gli interventi sul campo. Il COC permette di avere un’azione più rapida ed efficiente, mettendo in comunicazione diretta tutte le autorità coinvolte nella gestione della crisi.

Piano con la Protezione Civile: È stato predisposto un piano emergenziale in collaborazione con la Protezione Civile, che permetterà di ottimizzare la distribuzione dell’acqua e organizzare al meglio le operazioni di soccorso per far fronte alle necessità più urgenti della cittadinanza.

Interventi di riparazione immediata: L’amministrazione sta facendo pressioni su Caltaqua, l’ente gestore del servizio idrico, affinché venga riparato al più presto l’ultimo guasto alle tubature che ha causato l’interruzione della normale erogazione dell’acqua.

Il movimento politico “Futura – costruiamo insieme la città”, rappresentato dal consigliere Turturici, verificherà che le azioni abbiano una reale applicazione ed auspica che l’amministrazione comunale continui a rafforzare tali interventi e a monitorare costantemente la situazione.

È fondamentale che vengano coinvolti tutti gli enti competenti, tra cui la Protezione Civile regionale, Caltaqua e Siciliacque, affinché si possa arrivare a una soluzione definitiva del problema.

Ci si augura che nel prossimo Consiglio Comunale aperto, calendarizzato per il prossimo 27 settembre alle 10, i rappresentanti del governo regionale, della protezione civile regionale, di Caltaqua e Siciliacqua, possano essere presenti per comunicare le azioni immediate e future per risolvere questa situazione che in un paese civile non dovrebbe verificarsi. Nonostante il disagio più che comprensibile, invitiamo i cittadini a mantenere la calma e ad avere fiducia nelle misure che sono state messe in atto. “Futura – costruiamo insieme la città” vigilerà sempre affinché tutti gli attori coinvolti facciano il possibile per risolvere l’emergenza nel più breve tempo possibile. Insieme supereremo questo momento così critico”.

“Futura – costruiamo insieme la città”