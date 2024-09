Caltanissetta. Crisi idrica. Impaglione e Bonaffini (FDI): “Le attuali prese di posizione, di maggioranza e minoranza, vanno ricondotte a unità nell’interesse della Collettività Nissena”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di FDI per il tramite di Manuel Bonaffini e Giuseppe Impaglione riguardo alle recenti prese di posizione politica che si sono registrate in Città a proposito della delicata questione della crisi idrica.

“Si dirama il presente comunicato stampa per intervenire su una questione di notevole rilievo, ovvero quella che sta interessando il Capoluogo Nisseno attanagliato da una gravissima crisi idrica e che ha fatto tornare indietro nel tempo, tutti i Cittadini Nisseni costretti, in alcuni casi, ad approvvigionarsi del prezioso liquido con metodi registratisi un ventennio orsono.

Il tema da trattare merita grande rispetto perché il prezzo dell’attuale stato di cose lo stanno pagando, gravemente, le famiglie, le imprese operanti in settori strategici del nostro territorio, le fasce deboli e quindi si valuta che detto tema debba essere affrontato, come già detto con rispetto e cautela, senza che nessuno possa cedere a facili strumentalizzazioni.

Leggere, pertanto, i numerosi e recenti articoli di stampa che vedono come destinatari i Consiglieri Comunali Gianluca Bruzzaniti ed Alessandra Longo, criticati di non avere voluto che si celebrasse un Consiglio Comunale sulla attuale crisi idrica, aperto agli interventi pubblici, impone a questo Partito di intervenire chiarendo l’accaduto, non dispiegando alcuna difesa d’ufficio, ma, esclusivamente partecipando fatti.

Si vuole rammentare che negli scorsi giorni, più precisamente nella data del 29.07.2024, nell’ambito di un percorso condiviso dall’intero Consesso Consiliare, unanimemente, è stata accolta l’istanza di tenersi una seduta dell’Organo Consiliare Comunale, nel corso della quale tutti gli intervenuti, in rappresentanza tanto delle istituzioni Pubbliche, che dei Cittadini e dei Movimenti Civici, hanno potuto offrire il loro contributo di idee per la risoluzione, eventuale, di una crisi idrica dai contorni che, probabilmente, non ha precedenti storici recenti.

I Consiglieri Bruzzaniti e Longo responsabilmente, unitamente al Consigliere Mirisola del Gruppo Consiliare di Forza Italia, nella presente vicenda si sono limitati, più semplicemente, a manifestare il loro motivato dissenso rispetto alla volontà di riproporre un Consiglio Comunale aperto e ciò, certamente, non per osteggiare un libero confronto partecipativo, ma, perché, per quanto sopra già anticipato, nella data del 29 luglio appunto, si era tenuto un Consiglio Comunale già dedicato al tema.

Va aggiunto che sempre i Consiglieri Bruzzaniti, Longo e Mirisola si sono dichiarati pronti e disponibili affinchè si potesse celebrare la seduta di Consiglio Comunale ordinario invitando a parteciparvi tutti gli attori che ogni parte politica, quindi anche l’opposizione, avessero ritenuto opportuno.

La Consigliera di opposizione Petitto ha amato dichiarare che la “maggioranza vuole tenere le luci soffuse aspettando che piova.”

Quanto dichiarato dall’Avvocato Petitto, contrasta, palesemente, con le non misconosciute volontà di tutti i Gruppi Consiliari riconducibili alla maggioranza che, attualmente, governa il Comune Capoluogo, del Primo Cittadino, della Giunta e del Presidente del Consiglio Comunale, organismi tutti impegnati in uno strenuo sforzo volto ad individuare ogni utile soluzione per affrontare un evento che, certamente, non può involgere le responsabilità della stessa attuale maggioranza.

Si ha motivo di ritenere che le attuali prese di posizione, riferibili tanto alla maggioranza quanto all’opposizione, possano e debbano essere ricondotte a unità nell’interesse generale della Collettività Nissena, la quale, al di là di facili strumentalizzazioni, sta pagando un prezzo elevato.

Questo Partito, lo si è già ribadito attraverso la propria Rappresentanza Consiliare, unitamente al Signor Presidente del Consiglio Comunale, nell’alveo del ruolo Istituzionale che gli è proprio, profonderà ogni impegno, in stretta sinergia con la Giunta Comunale, con l’Organo Consiliare, affinché possa individuarsi, in termini celeri, una soluzione definitiva di una questione di vitale importanza per tutti i Cittadini Nisseni.

Desta meraviglia che autorevoli esponenti del Consesso Consiliare Nisseno, vogliano attribuire all’attuale Amministrazione responsabilità che non le sono proprie, rilevato che l’attuale stato di cose trova ragione d’essere in circostanze datate nel tempo che vedevano, proprio detti rappresentanti, al Governo della Città anche in tempi recenti.

Lo sforzo, pertanto, si reputa debba essere corale, l’impegno unitario e Fratelli D’Italia, per quanto detto, continuerà a profondere il proprio, impegno in tal senso, come, peraltro, già dimostrato dalle istanze Consiliari della propria rappresentanza, per individuare ogni soluzione utile al caso a servizio dei cittadini, coinvolgendo anche la propria rappresentanza regionale per una soluzione quanto prossima della annosa tematica affrontata odiernamente”.

Manuel Bonaffini vice presidente provinciale area nord FDI

Giuseppe Impaglione componente consiglio provinciale FDI