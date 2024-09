Caltanissetta. ASACOM, avviato un percorso di qualificazione del servizio ma l’assistenza sarà garantita

L’amministrazione comunale di Caltanissetta, in particolare il Sindaco Walter Tesauro e gli assessori di competenza Ermanno Pasqualino e Vincenzo Lo Muto comunicano alle famiglie interessate e a tutta la cittadinanza che è in atto un percorso di “qualificazione” nel servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado (denominato “ASACOM”) finalizzato a garantire un’assistenza quanto più possibile personalizzata e coerente con le reali esigenze dell’alunno.

Tale percorso è stato avviato già dal mese di luglio subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione e ha visto impegnati gli uffici del servizio sociale comunale e l’ufficio scolastico regionale ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna in un’approfondita analisi dell’attuale organizzazione del servizio coinvolgendo il dipartimento Salute Mentale dell’ASP e gli istituti comprensivi cittadini.

A tal proposito, a seguito di un incontro tra i sopracitati attori e i componenti del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 8 – di cui Caltanissetta è Comune capofila – è stato programmato un incontro tra tutte le parti interessate (Scuole, Comuni del distretto socio-sanitario n.8, Ufficio scolastico regionale A.T. di Caltanissetta ed Enna, il DSM dell’Asp di Caltanissetta) per proseguire con il percorso di qualificazione del servizio, per il quale nelle prossime settimane si avranno a disposizione i Piani Educativi Individualizzati (PEI) definitivi che consentiranno di determinare l’esatto numero di ore di assistenza da garantire a ciascun alunno.

Nelle more che si acquisiscano i PEI definitivi e si abbia un quadro certo dei fabbisogni assistenziali, l’Ufficio dei Servizio Sociali del Comune di Caltanissetta ha autorizzato, alle Cooperative che gestiscono il servizio, l’avvio delle attività assistenziali a partire dal 12 settembre 2024 garantendo un servizio di base a tutti gli assistiti che da lunedì 16 settembre, tale servizio sarà integrato con un incremento di ore.