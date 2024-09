Caltanissetta, arrivano le certificazioni di cinese per gli studenti del linguistico “A. Volta”

Ottimi i risultati conseguiti da un gruppo di studenti del Liceo Linguistico “Alessandro Volta” di Caltanissetta, i quali, con il coordinamento della prof.ssa Ada Di Simone, docente di lingua Cinese e dell’insegnante madrelingua Gao Yinshuang, il 22 giugno scorso hanno sostenuto e superato l’esame per acquisire la certificazione linguistica HSK, presso l’Istituto “Confucio” dell’Università “Kore” di Enna.

L’HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, 汉语水平考试), o Chinese Proficiency Test, è un esame riconosciuto a livello internazionale, in linea con il Common European Framework of Reference (CEFR), che mira a valutare la conoscenza della lingua cinese e l’abilità nell’uso della stessa nella vita quotidiana, accademica e professionale da parte di persone non madrelingua. Allo stesso modo del CEFR, è suddiviso in sei livelli di difficoltà crescente, ognuno composto da una prima sezione, che valuta la comprensione dell’ascolto, ed una seconda che valuta la comprensione di lettura.

Gli studenti Averna Diego, Calabrese Ludovica, Giglio Ludovica, Martines Veronica, Mirabella Giorgia, Pisella Alexia, Ruvolo Michele, della classe prima del linguistico, e quelli della seconda Alessi Maria Chiara, Calà Monica, Carusotto Giorgia, Schembri Alessandra, Serto Elisabetta e Siciliano Melissa hanno superato rispettivamente l’esame HSK1 e HSK2, alcuni arrivando perfino ad ottenere il punteggio massimo, ovvero 200/200.

Un successo formativo notevole per il Liceo Linguistico del “Volta”, istituito soltanto tre anni fa e che quindi proprio nel corrente anno scolastico inaugura il suo primo triennio; un indirizzo linguistico che propone non lo studio delle consuete lingue europee, ma che, oltre ad approfondire l’inglese, offre la possibilità di studiare la lingua più parlata al mondo, il Cinese, divenuta fondamentale per l’economia mondiale. Il Linguistico del “Volta” accompagna gli studenti nella preparazione degli esami per acquisire le certificazioni HSK, che permetterà loro di partecipare al bando per ottenere delle borse di studio e prendere parte al “Chinese Winter Camp”, organizzato periodicamente dall’Istituto “Confucio”.

Il programma “Chinese Winter Camp 2024” si propone il fine di mantenere vivo l’entusiasmo degli studenti stranieri nell’apprendimento del cinese e soddisfare la loro curiosità verso la lingua e la cultura cinese. Il programma, della durata di due settimane, prevede un’esperienza unica di immersione nella cultura cinese: una parte del programma sarà dedicato ai corsi di lingua e cultura cinese; il restante tempo sarà destinato ad una vasta gamma di attività di scambio interculturale e all’esplorazione dei luoghi di maggior interesse storico, artistico e culturale della Cina.

Profonda soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico Vito Parisi e dalla docente Di Simone per il conseguimento delle certificazioni ottenute dai giovanissimi allievi, alla fine del biennio.