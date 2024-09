Caltanissetta. A Casa Rosetta aperte le iscrizioni all’anno accademico 2024/2025 in Scienze dell’educazione e della formazione

CALTANISSETTA. Aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2024-2025 del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione dell’Istituto superiore di scienze dell’educazione “Don Sorce”, di Casa Rosetta. Questo sarà il terzo anno accademico del nuovo quinquennio di affiliazione di Casa Rosetta – IDS (Istituto don Sorce) con la Pontificia Facoltà Auxilium di Roma.

Il corso di formazione universitaria è triennale e si svolge nella sede di Palazzo Notarbartolo in piazza San Giuseppe a Caltanissetta, e ribadisce ancora una volta l’importanza strategica della formazione superiore e dell’alta formazione nel territorio siciliano. La sede di piazza San Giuseppe è dotata di una biblioteca universitaria e di aule studio per la consultazione di testi e articoli scientifici; inoltre c’è anche un collegamento online con la biblioteca centrale e le principali biblioteche nazionali universitarie. Lo Statuto dell’Istituto “Don Sorce” prevede alcune agevolazioni per il pagamento delle tasse universitarie, anche a rate mensili, oltre a premialità per particolari meriti accademici.

Sono previsti due indirizzi per due profili professionali: 1) Educatore nei servizi socio sanitari, capace di realizzare interventi sulla comunità, in strutture pubbliche e private, e del terzo settore che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari rivolti a famiglie, minori, anziani, immigrati, persone con dipendenze patologiche; 2) Educatore nei servizi per l’infanzia, capace di operare in strutture e servizi per la prima infanzia (nido, micro-nido e sezioni primavera), con particolare attenzione alla famiglia, all’intercultura, all’animazione educativa.

L’offerta formativa articolata nei tre anni del corso di studi è interdisciplinare e integrata nelle aree pedagogica, didattico-educativa, psicologica, antropologico-filosofica e sanitaria.

Di recente alcuni atti governativi hanno ulteriormente avvalorato il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione e il profilo professionale dell’educatore socio-pedagogico e dei servizi per l’infanzia. Il 9 febbraio 2024 un decreto del Mur ha stabilito la corrispondenza tra i titoli italiani e quelli della Santa Sede, tra cui anche titolo di educatore professionale della Pontificia facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium (GURI n. 71 del 25 marzo 2024) e il 15 aprile 2024 la legge n. 55 (GURI n. 95 del 23 aprile 2024) ha disposto l’ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e l’istituzione dei relativi albi professionali.

Sul sito web dell’Istituto, www.idsorce.it , è possibile prendere visione del piano di studi, dei programmi didattici per le singole discipline, della modulistica necessaria alla vita dello studente. Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria IDS: 370.1537400, oppure Ufficio formazione: 345.0067017; Ufficio segreteria presidenza: 338.1896443