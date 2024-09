Caltanissetta. A 81 anni dal suo sacrificio in Città l’Associazione Regina Elena ricorda Salvo D’Acquisto

CALTANISSETTA. Lunedì 23 settembre, come ogni anno da quando nel 2008 venne ad inaugurare la lapide in ricordo di Salvo D’Acquisto il fratello dell’Eroe insieme al Principe Sergio di Jugoslavia, Presidente dell’Associazione Internazionale Regina Elena odv, l’Associazione deporrà una Corona d’alloro ai piedi della lapide che ricorda la barbara uccisione del Vice Brigadiere dei Carabinieri Reali in quel di Torrimpietra, autoaccusatosi di un attentato mai avvenuto pur di salvare ventidue civili che i nazisti avevano rastrellato come rappresaglia.

A ventidue anni d’età, e ad ottantuno anni da quel sacrificio, l’attaccamento alla divisa, alla patria ed alla vita, rappresentano ancora dei valori che è necessario ricordare e trasmettere alle nuove generazioni.

Insieme all’Ass. Regina Elena anche l’Ass. Amici della Real Casa Savoia e Tricolore – Ass. Culturale, in collaborazione con l’Associazione Francesco Amico, ed il Patrocinio gratuito della Pro Loco di Caltanissetta, del Royal Eagles Club e del Lions Club Caltanissetta dei Castelli.

Alle ore 17.00, alla presenza dei Rappresentanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, di una rappresentanza dell’Associazione Carabinieri e dell’Associazione Bersaglieri, sarà deposta una Corona d’Alloro in ricordo del Servo di Dio ai piedi della lapide che fu posta nell’omonima via, nei pressi della rotatoria di via Turati.