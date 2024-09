Caltanissetta. 69^ Coppa Nissena, la Guardia di Finanza ha partecipato con un’esposizione di autovetture d’epoca

La Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell’ambito delle celebrazioni del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo, dal 13 al 15 settembre scorso, in occasione della 69^ edizione della Coppa Nissena “Trofeo Michele Tornatore”, competizione automobilistica che si tiene ogni anno a Caltanissetta, ha partecipato con uno stand espositivo, oltre che con una rappresentanza di militari del Corpo, mettendo in mostra due vetture storiche e alcuni degli attuali automezzi operativi in dotazione ai Reparti della Guardia di Finanza. Le due vetture, appartenenti alla “raccolta veicoli storici” del Museo Storico del Corpo, sono una Alfa Romeo Alfetta 2.0 del 1979 e un Fiat Panorama T900 del 1984 e sono state messe a disposizione direttamente dal Museo dopo un’attenta opera di restauro. I mezzi, infatti, sono normalmente esposti a Roma presso la Caserma “Sante Laria”. Alfa Romeo Alfetta 2.0 L’Alfa Romeo 2.0 (c.d. fari quadrati), nel colore “blu ministeriale”, equipaggiata con due lampeggianti rotativi, fu impiegata nei diversi settori di servizio del Corpo come mezzo di contrasto al contrabbando, per la vigilanza ai monopoli, il trasporto delle autorità e, nei colori “di serie”, per le complesse attività di investigazione in materia di frodi fiscali e traffico di stupefacenti.



















Fiat Panorama T900. Il Fiat Panorama T900 impiegato per il trasporto di persone in particolare durante le attività di verifica fiscale. Un’attenzione particolare è stata rivolta ai visitatori più piccoli ai quali sono stati distribuiti gadget istituzionali e “Finzy”, il piccolo grifone mascotte della Guardia di Finanza. La presenza del Corpo nel corso della 69^ Coppa Nissena è proseguito nella giornata di domenica in avvio della competizione con una autovettura operativa del Corpo che ha svolto le funzioni di apripista precedendo il Direttore di Gara e con la presenza dello stand per il 250° Anniversario di Fondazione e delle Autovetture storica all’arrivo della competizione presso il Villaggio Santa Barbara. La bellissima giornata sportiva si è conclusa con la premiazione dei concorrenti alla quale ha preso parte il Colonnello Stefano Gesuelli, Comandante Provinciale di Caltanissetta. Il Comandante Provinciale ha voluto ringraziare pubblicamente il Presidente dell’ACI di Caltanissetta, Avv. Carlo Alessi per aver voluto condividere un evento di tale importanza con il Corpo nell’ambito delle celebrazioni del 250° Anniversario di Fondazione e ha sottolineato l’impegno della Guardia di Finanza nel voler dare lustro alla manifestazione e alla provincia, anche attraverso l’importante sforzo logistico di presentare due autovetture storiche provenienti direttamente dal Museo Storico. A tal riguardo un vivo ringraziamento è stato rivolto proprio al Museo Storico, Ente morale che conserva le memorie e i cimeli storici del Corpo che ha fin da subito appoggiato entusiasticamente l’iniziativa e agli Enti amministrativi del Corpo che hanno reso possibile la presenza delle Autovetture a Caltanissetta.