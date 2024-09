Calcio Serie D. Per la gara Sancataldese – Paternò avviata la prevendita dei biglietti: ecco i prezzi

La Sancataldese torna a giocare al “Valentino Mazzola”, stavolta contro il Paternò. Dopo il 2-2 nel match di esordio in campionato con il Licata, i verdeamaranto di Orazio Pidatella sfidano i catanesi del Paternò per provare a vincere la prima gara in campionato. E per i tifosi è già possibile acquistare i biglietti in prevendita. Questo il prezzo dei tagliandi in prevendita e online:

Tribuna centrale 16 euro

Tribuna centrale RIDOTTO* 14 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F 13 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 11 euro

Curva 8 euro

Curva RIDOTTO* 6 euro

Settore OSPITI 13 euro

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni

Punti vendita a San Cataldo: Tabaccheria MENNA C. Vittorio Emanuele n. 98, Tabaccheria GIGANTE V. Babbaurra n. 201. IL link per l’acquisto online dei tagliandi: https://www.postoriservato.it/…/asd-sancataldese-calcio…

La prevendita si chiuderà domenica mattina alle ore 11. Questi invece i prezzi al botteghino:

Tribuna centrale 19 euro

Tribuna centrale RIDOTTO* 17 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F 16 euro

Tribuna laterale settori A-B-D-E-F RIDOTTO* 14 euro

Curva 10 euro

CURVA RIDOTTO*: 8 euro

Settore OSPITI: 16 euro

*(donna e under da 13 a 17 anni)

Gratis sino a 12 anni

I biglietti del settore ospiti saranno disponibili online o al botteghino dello stadio “V. Mazzola” di San Cataldo.