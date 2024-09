Al via ‘Capri d’autore’, tra gli ospiti Pichetto, Gratteri, Sgarbi e Osho

(Adnkronos) – Le storie che scandiscono il nostro tempo e che ci aiutano a interpretare in quale direzione sta andando il nostro Paese, raccontate e analizzate da leader politici, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni, economisti e accademici, manager, magistrati e personaggi della cronaca nazionale. Sono questi gli ingredienti del ciclo di rassegne D’Autore, che venerdì 20 e sabato 21 settembre ripartirà dall’isola di Capri prima di fare tappa a Portofino (27-29 settembre) e Sorrento (5-6 ottobre). Gli appuntamenti culturali curati da Valentina Fontana e Gianluigi Nuzzi, e organizzati da Vis Factor – società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico – con il patrocinio del ministero della Cultura e del ministero del Turismo, tornano ad animare le più esclusive località turistiche italiane. Lo fanno con l’obiettivo di entrare nella peculiarità dei singoli luoghi, per cogliere attraverso le differenze le dinamiche della cronaca e dell’attualità e interpretare le contraddizioni e i delicati equilibri che caratterizzano il cambiamento in atto nel nostro Paese. Ad aprire questa seconda parte del ciclo di rassegne, che a luglio ha avuto il proprio prologo a Ponza, sarà quindi Capri D’Autore. La due giorni culturale, patrocinata anche dalla Città di Capri, prenderà il via venerdì 20 alle 18.30 nella suggestiva Certosa di San Giacomo, con i saluti istituzionali del neosindaco Paolo Falco. Poi spazio agli ospiti della serata, condotta dalla giornalista Claudia Conte. Al centro del primo dibattito il ruolo strategico e discusso del Mediterraneo, fra risorse, investimenti e infrastrutture, con un’intervista al Gilberto Pichetto, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, condotta da Roberto Napoletano, Direttore de Il Mattino, con gli interventi di Vincenzo Nunziata, Presidente di Aeroporti di Roma, e di Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico di Milano. Il focus passerà poi sui temi caldi dell’autunno politico tra Europa, Finanziaria, elezioni regionali e americane, con una discussione senza sconti sulla spettacolarizzazione della politica e sui nodi della Legge di Bilancio. A scaldare il dibattito, condotto da Michele Guerriero, Direttore editoriale di Start Magazine, saranno personaggi di spicco del mondo politico, imprenditoriale e giornalistico: Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia in Senato, Italo Bocchino, direttore de 'Il Secolo d’Italia', Davide Maria Desario, direttore dell’AdnKronos, Valerio D’Angelo, Ceo di Fiven, e Claudio Velardi, direttore de 'Il Riformista'. A chiudere la prima serata il tema centrale che ha animato la cronaca degli ultimi mesi, il ruolo politico e sociale della cultura nel nostro Paese, tra valorizzazione e conservazione del nostro patrimonio e necessità di uno sviluppo progettuale. A discuterne, sotto la regia di Camilla Ferranti, attrice e conduttrice radiofonica, Pietro Valsecchi, produttore cinematografico e televisivo, Vittorio Sgarbi, appena sbarcato in libreria con Arte e fascismo, e Franco e Andrea, fondatori della onlus I Bambini delle Fate, che sostiene progetti di inclusione sociale a favore di famiglie al cui interno ci siano persone con autismo e altre disabilità. Sabato 20, sempre alle 18.30 alla Certosa di San Giacomo, l’intervista al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, condotta da Gianluigi Nuzzi, si aprirà con Giustizia e Media – Informazione e magistratura negli scandali italiani, un dialogo a viso aperto tra Nicola Gratteri, in libreria con Il grifone. Come la tecnologia sta cambiando il volto della 'ndrangheta, e Corrado Formigli, giornalista di La7. La rassegna proseguirà sulle note satiriche delle vignette di Federico Palmaroli, in arte Osho per chiudersi con l’incontro tra Simona Ventura e Giovanni Terzi sui segreti più reconditi che caratterizzano il potere e le sue relazioni, anche sulla scorta dell’ultimo libro di Terzi, Madame Camorra. Biografia non autorizzata di Pupetta Maresca. “Con Capri prosegue il ciclo delle nostre rassegne d’autore, che ci vedrà poi a fine settembre a Portofino e il primo weekend di ottobre a Sorrento” spiega Valentina Fontana, ad di Vis Factor, curatrice da oltre dieci anni di rassegne nei più esclusivi luoghi simbolo dell’Italia. “Un progetto culturale ricco e stimolante che entra nelle radici dei luoghi per raccontare le Storie che stanno dentro ai processi di cambiamento, che generano consenso e polarizzano, che muovono potere, economia, innovazione, direzioni sociali. Metteremo al centro i protagonisti delle storie del nostro tempo, con un programma che entrerà nelle dinamiche della cronaca e dell’attualità nazionale e internazionale, per interpretare le contraddizioni e i delicati equilibri del momento storico che stiamo vivendo. Lo faremo con un dibattito a più voci e senza sconti”. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)