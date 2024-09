AIGA, la Sezione di Caltanissetta ospita il coordinamento regionale Sicilia: sinergia e professionisti a confronto

Ieri, 14 settembre, al Borghetto degli Ulivi, la Sezione Aiga di Caltanissetta ha ospitato il Coordinamento Regionale AIGA Sicilia.

Un incontro reso possibile grazie all’avv. Giovanni Frasca, coordinatore regionale, il quale ha scelto la sezione nissena per il coordinamento in presenza. Oltre ai Presidenti delle Sezioni siciliane e ai numerosi soci intervenuti, il Coordinamento ha avuto il privilegio di accogliere il Presidente nazionale Aiga, Avv. Carlo Foglieni, il Presidente della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli”, Avv. Felice Napolitano e il Coordinatore d’area sud, Avv. Luigi Bartolomeo Terzo.

A confronto sedici sezioni siciliane su temi di forte attualità forense, tra cui l’edilizia giudiziaria e la mediazione penale; argomenti che verranno ulteriormente approfonditi nel corso del prossimo congresso nazionale straordinario, che si terrà a Napoli dal 26 al 28 settembre prossimi.

La Presidente della sezione Aiga di Caltanissetta, Avv. Giuliana Scaletta, ha espresso a tutti i presenti il compiacimento proprio e di tutto il Direttivo, per la numerosa partecipazione e per l’andamento dei lavori della giornata, che ha visto ben 84 professionisti provenienti da tutta l’isola e oltre, impegnati in questo coordinamento regionale, ospitato in terra nissena dopo ben 7 anni e che ha acclarato ancor di più che l’Aiga, associazione italiana giovani avvocati, racchiude in sé non solo un altissimo numero di giovani professionisti e colleghi ma soprattutto, un unico, grande insieme di Amici.