Yamaha WaveRunner 2025: nuova gamma

Yamaha ha presentato la sua nuova gamma WaveRunner 2025. Tre diversi modelli progettati per garantire il massimo divertimento sull’acqua, punta di diamante della gamma Yamaha WaveRunner 2025 è il nuovo JetBlaster.

È stato ideato per i piloti che sono alla ricerca di una WaveRunner leggera, agile e dalle dimensioni compatte. Sorprende per il suo design futuristico ma anche per via delle sue caratteristiche tecniche in grado di entusiasmare e di coinvolgere il pilota. Un deck realizzato in composito polipropilene che migliora l’ergonomia e la flessibilità di utilizzo. Il JetBlaster può essere guidato anche dai piloti meno esperti, la versione De Lux punta sulla dotazione, la Pro sull’elevate prestazioni. "Siamo lieti di presentare la nuova serie JetBlaster® che offre ai piloti un eccezionale mix di agilità, prestazioni e divertimento", ha dichiarato Fabrice Lacoume, Marine Director, Yamaha Motor Europe N. V. "Ogni modello di questa serie è progettato per offrire un'esperienza di guida entusiasmante e piacevole che solo Yamaha può garantire. L'integrazione dei sistemi audio Yamaha Music sui modelli FX Cruiser HO, FX Cruiser SVHO, FX SVHO e VX Cruiser è il risultato di una partnership vincente fra i due brand iconici di Yamaha, entrambi da sempre orientati a migliorare costantemente l'esperienza del cliente".



La nuova serie JetBlaster è disponibile in tre allestimenti: • JetBlaster: una versione pensata per i neofiti con poca esperienza, il motore è un TR-1, lo scafo SMC è resistente e innovativo. Presente un vano portaoggetti impermeabile e tappetini antiscivolo per le pedane • JetBlaster De Luxe, offre tutte le funzionalità della versione base con l'integrazione aggiuntiva del sistema Ride di Yamaha. I tappetini sono bicolore, una scaletta di risalita agevola l'uscita dall'acqua • JetBlaster Pro: si ispira alla De Luxe, ha uno scafo in NanoXcel2, uno schermo Connext con display da 4,3" e un sistema di assetto personalizzato completamente automatico. I manubri sono più grandi, le pedane rialzate per una posizione di guida più sportiva.