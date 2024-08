Villalba. In piazza Vittorio Emanuele Saggio musicale degli allievi dell’associazione Santa Cecilia

VILLALBA. C’è molta attesa a Villalba per l’evento in programma stasera alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele. Si tratta del saggio musicale estivo a cura degli allievi dell’associazione culturale musicale “Santa Cecilia”. L’evento rientra tra le manifestazioni dell’Estate Villalbese 2024.

Nell’occasione è prevista l’esibizione degli allievi dell’associazione che proporranno il loro repertorio vasto quanto apprezzato sul piano musicale. Dunque, un saggio che sarà anche l’occasione, nell’ambito del programma dell’estate villalbese, di vedere all’opera diversi giovani talentuosi che si stanno mettendo in evidenza con l’Associazione Santa Cecilia.