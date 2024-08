Tenta di introdursi in un’abitazione, ma resta bloccato nel montacarichi: denunciato per tentato furto

Tenta di introdursi in un’abitazione ma resta intrappolato nel montacarichi esterno. E’ la singolare disavventura accaduta a Ragusa ad un 29enne ragusano salito sul montacarichi con l’intento di introdursi furtivamente in un’abitazione in viale Europa. Tuttavia, è accaduto che il montacarichi esterno all’abitazione s’è bloccato proprio mentre l’uomo stava tentando di penetrare all’interno dell’abitazione.

Ad accorgersi della presenza del 29enne sono stati gli stessi proprietari che, rincasando, lo hanno visto all’interno ed hanno chiamato i Carabinieri. Per liberare l’uomo ci sono voluti invece i Vigili del Fuoco. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di tentato furto.