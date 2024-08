Successo di pubblico e presenze al Ferragosto di Petralia Soprana

Grande successo di presenze ieri a Petralia Soprana. Il Ferragosto nel borgo madonita è ormai un appuntamento rinomato e di grande attrazione per il Matrimonio Baronale, il raduno folkloristico internazionale e per la gastronomia. Dalla prima mattinata la gente si è riversata nelle bancarelle allestite lungo le vie del Borgo alla ricerca della pietanza tradizionale, caratteristica e particolare, tra la varietà di piatti proposti che hanno accontentati tutti i palati. Nei punti di ristoro si trovava di tutto: dai tradizionali ceci, alle fave bollite, alla salsiccia, alla pasta con le lenticchie, alla ricotta fresca fino alla trippa e ai dolci. La mattinata gastronomica, organizzata dalla Pro Loco, infatti, è stata un vero successo di colori e sapori grazie al ricco menu.

Una bella giornata di festa che ha visto il centro storico letteralmente invaso dai visitatori rimasti tutta la giornata e fino a sera per assistere al “Festival Internazionale dei Mondi”, organizzato dal locale gruppo Folk “U Rafu” Terra del Sale, con l’esibizione dei gruppi folklorici provenienti dalla Serbia, Bolivia, Polonia e Romania.

Di grande attrazione, come sempre il Matrimonio Baronale; una rievocazione storica in costume settecentesco che ricorda un autentico sposalizio tenutosi il 15 agosto 1700 tra Donna Catarina Sgadari e Don Giuseppe Di Maria. La rappresentazione, curata dall’Associazione Stendardieri di Petralia Soprana, ha attraversato le vie del paese fino alla piazza del Duomo dove si è conclusa con la celebrazione del matrimonio da parte del vescovo e il brindisi finale. Emozionante anche l’esibizione degli Stendardieri Sopranesi che hanno dato prova ancora una volta della loro maestria nel fare volteggiare, in modo unico e spettacolare, i loro labari dedicati alle confraternite di Petralia Soprana.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Petralia Soprana in sinergia con le associazioni locali e la Proloco.