Siracusa. Rapina un supermercato, arrestato 50enne

La polizia di Siracusa ha arrestato un uomo di 50 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per rapina. Ieri manttina il 50enne è stato bloccato da un equipaggio delle volanti dopo aver rapinato un supermercato di Viale Santa Panagia. L’uomo, dopo essere entrato nel supermercato, ha preso alcune bottiglie di olio cercando poi di allontanarsi. Il furto è stato visto da un dipendente che ha bloccato l’uomo dopo le casse che ha tirato fuori dalla tasca un oggetto acuminato con cui ha minacciato il dipendente, per poi scappare. Poco dopo, il rapinatore è stato intercettato dalla volante e definitivamente fermato. I poliziotti nello zaino del cinquantenne hano trovato cinque bottiglie di olio d’oliva e un cacciavite. L’uomo è stato portato in carcere.