Siccità, attivo il secondo impianto di sollevamento al Biviere di Lentini: prelievi di acqua per mille litri al secondo

Un secondo impianto di sollevamento di acqua del lago Biviere di Lentini è in funzione da oggi. Ne dà comunicazione il commissario per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta.

La prima pompa era stata attivata una settimana fa: adesso, insieme, possono prelevare acqua per mille litri al secondo da utilizzare per irrigare oltre mille ettari di terreni della Piana di Catania, una delle aree agricole che maggiormente sta soffrendo per la siccità.

Le pompe sono state attivate grazie a un intervento della Regione Siciliana che ha stanziato 600 mila euro e ha affidato la realizzazione al Consorzio di Bonifica di Catania. L’acqua viene prelevata da un invaso che ha una notevole disponibilità di risorsa, ma fino alla settimana scorsa non era possibile utilizzarla per l’assenza di impianti di sollevamento.