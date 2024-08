Serradifalco. L’11 agosto cabaret d’autore con Kaneba e Antonella Cirrone

SERRADIFALCO. La simpatia coinvolgente, le battute sempre pronte e cariche di ironia, una comicità colloquiale che ne fa artista a tutto tondo apprezzato dal grande pubblico.

C’è tutto questo nello spettacolo di stasera con la presenza di Kaneba in programma alle 22 in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Il comico siciliano, noto al grande pubblico con la trasmissione televisiva Insieme, è ormai ospite fisso delle estati siciliane grazie alla sua bravura e alla sua grande capacità di coinvolgere il pubblico nelle sue esilaranti gags.

Kaneba si esibirà nell’ambito dello spettacolo “Non ho l’Età” assieme ad Antonella Cirrone nel contesto di una serata che si annuncia spassosissima per il pubblico serradifalchese che avrà anche modo di assaporare le delizie enogastronomiche e quelle dei grani antichi in una location davvero speciale.