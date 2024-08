Serradifalco. Il 9 agosto Gemelli Diversi in concerto. Spazio anche alla Fiera enogastronomica e alla Sagra dei grani antichi e della pizza

SERRADIFALCO. Primi importanti eventi per l’Estate serradifalchese 2024. Il 9 agosto inizia la Fiera Enograstronomica in via Cavalieri di Vittorio Veneto che durerà fino al 12 agosto. Sicilia Fiera Enogastronomica durerà due giorni, venerdì e sabato.Sempre il 9 agosto c’è l’atteso evento legato ai Gemelli Diversi in concerto. Il gruppo musicale pop rap italiano, fondato nel 1998 e composto da Thema e Strano, si esibirà in piazza Vittorio Emanuele (ore 21,30).

Prevista la partecipazione straordinaria di Dj set Emanuele Caponnetto “Mania 90”. Il 10 agosto nella piazzetta San Leonardo, si esibiranno i 46Th Street Live Music con la presenza anche di Feet Dj Nicholas Plano. Il giorno dopo, 11 agosto, spettacolo di cabaret con Kaneba che si esibirà assieme ad Antonella Cirrone nella piazzetta di San Leonardo. Sempre l’11 agosto c’è la quarta edizione della sagra dei grani antichi e della pizza tradizionale (sempre in Via Cavalieri di Vittorio Veneto). Durerà due giorni: domenica e lunedì 12 agosto.

Il 12 agosto concerto del lunedì di San Leonardo con Mietta che si esibirà in concerto in piazza Vittorio Emanuele. Oltre a questo poker di grandi spettacoli da non perdere la sagra enogastronomica che proporrà al suo interno, fino al 12 agosto, prelibatezze per tutti i gusti e palati. Insomma, una grand’estate, quella serradifalchese.