Serradifalco. Finanziamento di 140 mila euro dall’Ars per la nuova curva Sud dello stadio comunale

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha reso noto che un’altra opera pubblica è stata finanziata. L’Assemblea Regionale Siciliana ha finanziato 140 mila euro per la nuova Curva Sud. Si tratterà di una tribuna di ultima generazione.

L’opera prevede la sostituzione della rete orsogrill con una recinzione in vetro con camera blindata anti sfondamento per una visuale senza alcun ostacolo da vero Stadio professionistico, con copertura coibentata per le giornate di pioggia o di forte sole per la protezione dagli agenti atmosferici e impianto fotovoltaico in modo da potenziare quello che sarà installato in questi giorni sulla tribuna laterale attualmente in costruzione (che vanterà già un impianto di molti kw/h rendendo già adesso autonomo energicamente l’impianto).

Il sindaco Burgio ha sottolineato come in precedenza nessuna amministrazione comunale aveva mai attenzionato gli impianti sportivi come sta facendo la sua. La notizia del finanziamento della Curva Sud è stata accolta con grande gioia dai tifosi serradifalchesi del gruppo organizzato Ultras che hanno elogiato l’amministrazione comunale sottolineando come le parole si siano tradotte in fatti concreti con la realizzazione di una struttura a norma destinata ad abbellire ulteriormente lo stadio comunale che sarà in erba sintetica.