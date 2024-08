Serradifalco. Cordoglio per la scomparsa a 103 anni di Gaspare Piazza, partigiano benemerito della Resistenza

SERRADIFALCO. E’ morto all’età di 103 anni il partigiano Gaspare Piazza, nome di battaglia “Turiddru”. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto non solo nella comunità serradifalchese ma anche nel mondo della Resistenza.

Gaspare Piazza era uno dei pochi partigiani ancora viventi. “Benemerito della Resistenza”, lo scorso anno, per il suo 102° compleanno, era balzato agli onori della cronaca grazie al libro dello storico Carmelo Locurto “Storia di Turiddru, partigiano Benemerito della Resistenza”. In quell’occasione, grazie ai familiari del partigiano e al presidente del consiglio Daniele Territo, lo storico serradifalchese aveva ricostruito l’esperienza partigiana di Turiddru al quale era stata donata la tessera di socio onorario della sezione Anpi di Serradifalco e Montedoro “Leonardo Speziale” dal presidente Salvatore Augello.

Piazza, che era un soldato del Regio Esercito, nel 1944 aderì alla Resistenza entrando a far parte della Divisione Monferrato con il gruppo dei Volontari per la Libertà. E in Piemonte ebbe modo di operare in seno alla Resistenza meritandosi, al termine della Seconda guerra mondiale, il titolo di “Benemerito della Resistenza”. Di quelle sue storie non fece sapere niente a nessuno sino a 96 anni, quando rivelò di essere stato componente del gruppo Volontari per la libertà con nome di battaglia “Turiddru”. Una storia incredibile, la sua, perché Gaspare Piazza è sempre stato un uomo umile, schivo, mai desideroso di ribalte.

In queste ore si segnala il cordoglio del presidente della sezione Anpi di Serradifalco – Montedoro “Leonardo Speziale” Salvatore Augello secondo cui con Gaspare Piazza, fulgido esempio di combattente per i valori della libertà e della democrazia, scompare un importante pezzo di storia della Resistenza.

Daniele Territo, nella qualità di segretario del Pd, è intervenuto con una nota:

Apprendiamo con profondo dispiacere della dipartita del serradifalchese ex Partigiano Benemerito della Resistenza Gaspare Piazza, nome di battaglia “Turiddu”. Un uomo che con il suo coraggio e la sua audacia ha sfidato il fascismo lottando a favore della democrazia e della libertà. Per i giovani di Serradifalco se ne va una delle ultime testimonianze di quella storia fatta di uomini e di donne così fermamente convinti dei propri valori al punto da mettere a repentaglio la propria vita per ottenere conquiste a cui oggi, purtroppo troppo spesso, si dà poca considerazione. Se ne va, insomma, uno degli ultimi che ha dimostrato con i fatti di volere un mondo migliore. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto il circolo del Partito Democratico di Serradifalco”.

I funerali di Gaspare Piazza si terranno oggi 26 agosto alle ore 16,30 nella chiesa Madre.