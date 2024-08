San Cataldo. Maltempo. Il sindaco: “Diverse aree sono state già ripristinate, altre sono in via di sistemazione”

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato tiene sempre alta l’attenzione a proposito dei danni e dei disagi provocati dal maltempo nel territorio comunale. “Oggi – ha detto il sindaco – insieme all’assessore Michele Falzone, ho verificato personalmente la situazione delle strade periferiche della nostra città. Grazie alla pronta risposta della Provincia, dei Vigili del Fuoco e di Anas, diverse aree sono già state ripristinate, mentre altre sono ancora in fase di sistemazione”.

Dunque, una buona notizia, quella che arriva da parte del sindaco sul fronte viabilità dopo i problemi che si erano registrati in alcune zone del territorio comunale. Il primo cittadino ha rivolto “Un ringraziamento speciale va anche ai cittadini che si stanno adoperando per alleviare i disagi. Vi chiedo di segnalare eventuali criticità e di collaborare mantenendo i vostri terreni in ordine, per evitare che il fango finisca sulle strade, creando ulteriori problemi”.