Petralia Soprana. Aria di festa per il Ferragosto: degustazioni, folklore e l’evento “Matrimonio Baronale”

Tutto pronto per il Ferragosto a Petralia Soprana. Gli sposi per Matrimonio Baronale sono stati scelti ed anche le dame hanno già il vestito d’epoca appeso in camerino. Già domani sera (14 agosto), l’evento, che si svolge da più di trent’anni, entra nel vivo con la serenata agli sposi a cui seguirà un ballo storico e l’esibizione degli stendardieri anticipando la vera e propria sfilata con cerimonia nuziale che si terrà l’indomani. Tra le vie del Borgo più bello d’Italia si respira già aria di festa, negli slarghi c’è già chi si mette all’opera per preparare piatti succulenti per i tanti visitatori che ogni anno arrivano nel borgo più alto della provincia di Palermo, a 1147 metri di altitudine, per godere del fresco, del panorama e della giornata speciale.

Il Ferragosto a Petralia Soprana è sempre stato sinonimo di sapori e colori. Si inizia infatti conla “Giornata gastronomica” fino a sera. Un vero e proprio percorso eno-gastronomico organizzato e curato dalla locale Pro Loco, che offre la possibilità di assaporare piatti della tradizione a Km0, prodotti tipici agricoli offerti dentro gli stand sparsi per il paese: dagli antipasti ai dolci, dai formaggi e salumi, ai vegetali e legumi, piatti di pasta e carne, panini e pizze rustiche, specialità accompagnate da vino locale. Nel pomeriggio, alle 17:00, sarà il Matrimonio Baronale ad essere protagonista. Una rievocazione storica in costume settecentesco che ricorda un autentico sposalizio tenutosi il 15 agosto 1700 tra Donna Catarina Sgadari e Don Giuseppe Di Maria. Un emozionante e coinvolgente spettacolo, curato dall’Associazione Stendardieri di Petralia Soprana, che attraverserà le vie del paese fino al Palazzo Municipale per continuare nella suggestiva piazza del Duomo dove sarà celebrato, da un simpatico vescovo, il matrimonio che si concluderà con il brindisi finale. Seguirà la spettacolare esibizione degli Stendardieri Sopranesi che faranno volteggiare, in modo unico e spettacolare, i loro labari dedicati alle confraternite di Petralia Soprana.







Un’intera giornata tra sapori, colori e relax che si concluderà con lo spettacolo folkloristico unico e originale che è il ballo della cordella del gruppo Folk “U Rafu” Terra del Sale e il “Festival Internazionale dei Mondi” che vede l’esibizione dei gruppi folklorici internazionali.

L’evento è organizzato dal Comune di Petralia Soprana, in sinergia con le associazioni locali e la Proloco, con il contributo dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana.