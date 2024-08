Pallavolo femminile B1. La Traina ha la sua nuova palleggiatrice: sarà la giovane Elena Cicoria (2002)

Un nuovo importante innesto per la Traina Albaverde in vista del prossimo campionato. Si tratta della palleggiatrice Elena Cicoria, classe 2002. Nata a Chieti ma residente a Montesilvano, in forza la scorsa stagione in B1 alla Energy System Catania, la neo palleggiatrice avrà il gravoso compito di prendere il posto in cabina di regia di Noemi Spena che ha deciso per vari motivi di abbandonare l’attività agonistica pur restando nell’ambito del mondo dello sport.

Giovane talentuosa e tecnicamente molto valida per lei il prossimo campionato rappresenta un banco di prova importante dove potrà dimostrare il suo valore in una società come la Traina che ha deciso di darle il massimo della fiducia.