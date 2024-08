Nell’Agrigentino appicca il fuoco in campagna e tenta di dileguarsi, ma i Carabinieri lo bloccano e lo denunciano

Aveva appiccato il fuoco in una zona di campagna in provincia di Agrigento, ma gli è finita male in quanto è stato sorpreso dai Carabinieri che lo hanno denunciato. Lo riporta Agrigento Notizie.

L’uomo, dell’età di 62 anni, residente a Montevago, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belìce alla procura della Repubblica di Sciacca in quanto sorpreso mentre appiccava il fuoco in contrada Giacheria.

L’incendio è stato domato dal corpo Forestale. L’uomo, una volta identificato dai Militari dell’Arma, è stato denunciato. Rischia da 3 a 7 anni di reclusione.