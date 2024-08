Mussomeli, “Kusà eventi” nuova realtà dell’intrattenimento. Tanti gli appuntamenti

MUSSOMELI – L’Estate 2024 sul campo dello spettacolo e intrattenimento, certamente non passerà inosservata ai più attenti che si sono certamente accorti che tanti tra gli spettacoli proposti portano la firma di Kusà Eventi, realtà di organizzazione e pianificazione dell’intrattenimento nata a Novembre dello scorso anno dall’idea di tre ragazzi nativi di Mussomeli: Leo Curiale, Gero Riggio e Gero Salamone, tre liberi professionisti che hanno riunito le proprie competenze nell’ambito artistico-musicale (un produttore, un’artista e un deejay) per creare e sviluppare un’idea di spettacolo valida, diversa, con l’obiettivo comune di proporre un livello di intrattenimento curioso e appetibile, attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi pubblici o privati, piccoli o grandi che siano. Il percorso è cominciato grazie alla fiducia di un esercente commerciale che ha coinvolto Kusà Eventi affidandogli la direzione artistica della sua attività, percorso che si è subito dimostrato vincente perché la cura del dettaglio, la minuziosa qualità nella scelta degli artisti e la gestione multimediale degli eventi, ha fatto si che Mussomeli tornasse ad assaporare un vaglio di intrattenimento e di proposta di un livello più alto. Come sempre la cultura del lavoro, la passione e le conoscenze dei tre ragazzi hanno fatto la differenza. Da quest’esperienza positiva nasce l’idea di costruire dei “format” attrattivi e di proporli a possibili finanziatori. Nascono principalmente tre progetti che si sono dimostrati una carta vincente! La scommessa di riunire in un’unica entità tutti i ristoratori della Piazza e dar vita a “Square Fest – Suoni e Voci della Piazza” è una sfida che ha portato dei risultati speciali: in dieci appuntamenti sparsi nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, il centro Piazza diventa il palco dove si alternano Band che per caratura, importanza, talento e “sostanza” (l’obiettivo è di raccontare storie attraverso la musica, come per esempio quella emozionante e di riscatto dell’artista nigeriano Chris Obehi o di utilizzare la musica come mezzo di accoglienza vedi la presenza della Band dei Pacha Kama – Anima latina dedicata alla comunità argentina…) raramente si affacciano dalle nostre parti. Questo grazie ad un lavoro di coordinamento e collaborazione importante tra Amministratori-Esercenti-Organizzatori.

Un’idea che ha solleticato e stimolato il percorso di Kusà Eventi è stata quella di proporre un Mega Karaoke su schermo Gigante (chiamato “io(K)anto”, con la K di Kusà), un format con tempi televisivi, un presentatore coinvolgente e degli ospiti particolari, scommessa vinta con la partecipazione attiva di una Piazza gremita e festante di giovani in ogni ordine di posto. Ma il fiore all’occhiello di questa nuova realtà del centro-Sicilia è stata la programmazione di eventi che abbracciassero storia-cultura e musica per valorizzare dei luoghi affascinanti, scenografie naturali a dei concerti particolari: “The Night Of Candles” è un progetto che ha visto la collaborazione la sinergia di una macchina organizzativa minuziosa. È nata l’idea di proporre dei concerti di archi “a lume di candela” con l’intenzione di unire magia-emozione-bellezza in degli eventi esclusivi e di forte impatto: i 2 Sold-Out e l’enorme richiesta ha confermato che anche piccoli paesi del Centro Sicilia hanno fame di un intrattenimento diverso, sempre nuovo e sempre ricco di spunti interessanti, tutte intuizioni che fanno gola a Enti privati e Amministrazioni che collaborano con Kusà Eventi. La globalità, la cura, la professionalità e la personalità di tre giovani e di volontari collaboratori, hanno fatto di una comune passione il proprio lavoro, con l’obiettivo sempre a fuoco di proporre e offrire il meglio (e sempre cose nuove!) in un territorio troppo spesso vuoto culturalmente e adagiato su una proposta lineare e ripetuta e di riportare anche da queste parti degli spettacoli interessanti e di alto livello. Questi i prossimi appuntamenti Estivi curati da Kusà eventi. Lunedì 5 Agosto, Piazza Umberto – Mussomeli – Square Fest (rock’n’roll con Marco J & The Jaywalkers) Domenica 11 Agosto, Piazza Purrello – San Giovanni Gemini – “A Pane & Musica”; Lunedì 12 Agosto, Piazza Umberto – Mussomeli – Square Fest (pop-dance music con Illusion); Mercoledì 14 Agosto, Tenuta Lanza il Mulino – Acquaviva Platani – “la Vigilia di Ferragosto 2024”; Lunedì 19 Agosto, Chiostro San Domenico – Mussomeli – “The Night Of Candles” tributo Queen/Coldplay (sold-out!); Martedì 20 Agosto, Piazza Umberto – Mussomeli – Square Fest (tutto il meglio della musica italiana con i Gravità Zero);