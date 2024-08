Mussomeli al centro del Mediterraneo: incontro di Bonorva con delegazioni Sardegna Sicilia e Malta

MUSSOMELI – È stata la giornata di confronto, quella dello scorso venerdì, con tutte le delegazioni (Comune di Bonorva, in rappresentanza della Sardegna, Comune di Mussomeli, in rappresentanza della Sicilia; Isola di Gozzo e Isola di Malta), che stanno partecipando, in Sardegna all’”Incontro tra popoli, tradizioni e culture del Mediterraneo. La delegazione mussomelese con i suoi 24 componenti è partita giovedì alla volta di Bonorva, comune di oltre tremila abitanti in provincia di Sassari. Nell’incontro di venerdì, ognuno ha presentato il proprio territorio: il patrimonio culturale e turistico confrontandosi sulle criticità e sui punti di forza da valorizzare. In serata. La delegazione di Mussomeli ha presentato le proprie eccellenze agroalimentari, preparando una degustazione per 150 persone facenti parte delle delegazioni maltesi e Sarde. Con loro si sono già tracciato le basi per nuovi progetti di scambio culturale, produttivo e turistico. I presenti hanno potuto degustare i prodotti tipici mussomelesi, formaggi, olio, caponate, le erbe aromatiche, prodotti di grano duro e i dolci riscuotendo apprezzamenti da parte di tutti. Da sottolineare che, alla fine della degustazione, grazie agli attori dell’ associazione Arnia, di cui è responsabile l’attore Giuseppe Navarra, e ai figuranti della Proloco di Mussomeli, in abiti medievali, è stata presentata, attraverso uno spettacolo di un’ ora, la Sicilia e le sue bellezze: Mussomeli con il suo castello e la sua storia. “Giornata molto interessante e proficua, trascorsa con le delegazioni della Sardegna, Sicilia e Malta, ha commentato il sindaco Giuseppe Catania che era presente assieme all’assessore Michele Spoto. C’è stato un confronto di idee e progettualità tra rappresentanti del mondo istituzionale, del mondo accademico e produttivo e del mondo associazionistico. Noi ci crediamo: il mediterraneo di nuovo al centro dell’interesse”. Oggi il rientro a Mussomeli della nostra delegazione che – è bene rimarcare. non ha speso un solo centesimo, perché tutto è stato a carico del progetto realizzato dal Comune di Bonorva.