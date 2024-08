Mussomeli, abbandono rifiuti fuori del centro urbano. Assessore Spoto: “potenzieremo attività di controllo”

MUSSOMELI – Atti di inciviltà sembrano non avere sosta e continuano ad emergere, indisturbati, in diversi punti fuori del centro abitato, che suonano offesa al territorio e al nostro ambiente con l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Ha pensato bene l’assessore all’ambiente Michele Spoto di postare una sua informativa al riguardo, diretta ai “maleducati e sozzoni” per dissuaderli dal compiere simili gesti. ”Questa Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Catania – ha puntualizzato l’assessore Spoto, metterà in campo ogni azione e sforzo utile per evitare che episodi del genere si ripetano; la tutela dell’ambiente è una delle nostre priorità e perseguiremo con inflessibilità chiunque si renderà colpevole di azioni di inciviltà, sanzionando coloro che non rispettano le regole del buon vivere. In questo senso potenzieremo l’attività di controllo . continua Spoto, utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione (fototrappole, video-camere e personale della polizia locale), ma è indubbio che occorre il contributo di ogni cittadino. Faccio appello, dunque, al vostro senso civico e alla vostra sensibilità: ci vuole l’impegno di tutti per mantenere al nostro paese il decoro che merita e riscoprire un senso di sana appartenenza ad una comunità. Inoltre, sempre più spesso i cestini stradali per la raccolta dei rifiuti vengono utilizzati per il deposito dei sacchi di spazzatura domestica: deve essere chiaro a tutti che i cestini non sono dei cassonetti e vanno usati solo per i “rifiuti da passeggio”: per esempio carte di caramelle e di brioches, scontrini, coppette di gelato, gomme da masticare, bottigliette, pacchetti di sigarette, fazzoletti. I rifiuti domestici devono essere debitamente gestiti mediante la raccolta differenziata porta a porta o mediante la fruizione dell’isola ecologica (gli operatori passano ogni giorno e l’isola ecologica è aperta tutti i giorni e dunque non ci sono motivi e giustificazione per l’abbandono dei rifiuti per strada). Ricordiamoci tutti – ha concluso l’assessore Spoto – di utilizzare correttamente le possibilità offerte dal servizio di raccolta differenziata che consente di avere un paese più pulito e di conferire i rifiuti presso la nostra pulitissima isola ecologica”.