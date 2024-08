L’Agri-influencer Davide Gomiero da “Quella pazza fattoria” in onda sul canale Dmax a Mussomeli

MUSSOMELI – Quest’anno in occasione della 112a edizione dell’Antica Fiera del Castello, si è deciso insieme all’Associazione Antica Fiera del Castello e al Comune di Mussomeli, di avere come ospite d’eccezione Davide Gomiero, l’agri-influencer che promuove l’agricoltura portando l’azienda agricola di famiglia, la Gomiero Farm, prima sui social e poi in televisione con la docu-serie “Quella pazza fattoria” in onda sul canale Dmax. Grazie alla sua passione, che si percepisce attraverso i contenuti che condivide con la sua platea di follower, Davide è riuscito ad accendere i riflettori sull’agricoltura, soprattutto quella innovativa 4.0, come riportato dalla testata greenme.it, avvicinando così tanti ragazzi a questo mondo. Al centro della strategia di content, oltre all’innovazione e alla sperimentazione in campo, ci sono anche tematiche di ecologia, sostenibilità, contrasto al cambiamento climatico e lotta per i diritti degli agricoltori. Postando quotidianamente sul profilo Instagram dell’azienda agricola in provincia di Padova, il lavoro di tutti i giorni in campagna con il suo trattore, ha visto i follower crescere sempre di più fino a superare ad oggi i 410mila, una grande community formata da agricoltori, allevatori e appassionati. Grazie al seguito e agli apprezzamenti sui social, Davide, la sua famiglia e la Gomiero Farm sono approdati anche sul piccolo schermo, come protagonisti della docu-serie “Quella pazza fattoria” che racconta quanto accade nell’azienda agricola, facendo immergere gli spettatori nelmondo agricolo a 360 gradi. L’azienda della famiglia Gomiero è estesa circa 400 ettari in cui vengono coltivati tutti gli alimenti per i bovini da latte (circa 1.200), tipo fieno, mais, l’erba medica e la soia. Presente anche un impianto di biogas di circa 1 MW e uno spaccio aziendale in cui vendiamo tutti i prodotti, formaggi, salumi, carne, ecc. Davide Gomiero della Gomiero Farm incontrerà i visitatori della 112a Antica Fiera del Castello, fans, appassionati del mondo agricolo nei giorni 30 e 31 agosto. Seguiranno ulteriori informazioni. (L’assessore all’Agricoltura e attività produttive Michele Spoto)

